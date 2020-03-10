«МЕГА Планета одежды и обуви» стала популярна среди горожан и сельских жителей нашей области. Известная торговая сеть предлагает качественную одежду всех сезонов и другие товары производства Турции, России, Китая и Узбекистана для взрослых и детей по ценам ниже рыночных.- Поздравляем всех с наступающими весенними праздниками и приглашаем в наш недавно открывшийся магазин и другие торговые точки. Мы рады предложить большой ассортимент одежды и обуви для всей семьи. Спешим порадовать также наших покупателей праздничными акциями в честь открытия нового магазина. Весь март на все товары предоставляется скидка 10%, на зимнюю обувь – скидка 15%. Кроме того, кто приобретет товары на сумму от 15000 тенге, получит один из приятных подарков - электрочайник, утюг, фен, утюжок для выпрямления волос и другие сюрпризы, - рассказал директор торговой сети магазинов «Планета одежды и обуви» Хусейн АСОЕВ.Следует отметить, что особенно порадуются новому разнообразию одежды представительницы прекрасного пола. Ведь пора обновлять гардероб! Женская одежда и аксессуары разных стилей покорят даже самых искушенных модниц: куртки и ветровки, трикотажные и шерстяные платья с пайетками и отделкой, брюки, джинсы, стильные шорты и юбки, пижамы и пеньюары с сорочками, халаты и нижнее белье, колготки и чулки, сумки и зонты, головные уборы и многое другое.Мужчины тоже могут выбрать все необходимое для себя любимого: куртки, ветровки и безрукавки спортивного стиля, элегантные деловые костюмы, джинсы, брюки, рубашки, футболки, кепки и бейсболки, ремни и портмоне, нательное белье и носки.Кто любит спорт, с легкостью здесь подберет обувь, костюмы и сумки спортивного стиля различной цветовой гаммы. Кстати, не забудьте прикупить яркий мяч для своих малышей. Скоро каникулы, и им будет во что поиграть с друзьями во дворе.Здесь также представлено огромное изобилие детской одежды для мальчиков, девочек и малышей до года. Вы можете выбрать повседневные красивые и удобные вещи: яркие комбинезоны и куртки, трикотажные джемперы и кофты с принтами, спортивные костюмы, футболки, джинсы и брюки, лосины и нарядные платья для девочек, головные уборы, одежду для младенцев, колготки и носки, белье.Помимо одежды в новом магазине «МЕГА Планета одежды и обуви» представлен большой выбор обуви для взрослых и детей. Можно купить обувь не только на весну, но и запастись зимней обувью на следующий сезон, купив ее с очень приятной скидкой.А если вы уже запланировали отпуск и любите его проводить в путешествиях, не забудьте заранее приобрести здесь сумку или чемодан для этой приятной цели.Товары можно приобрести за наличный и безналичный расчет, а также в рассрочку - по карте Kaspi Red.Многие согласятся, что шопинг – любимое занятие для всей семьи. Посетив новый магазин и другие точки торговой сети «Планета одежды и обуви», вы получите огромное удовольствие от выбора одежды по доступным ценам. Желаем отличных покупок!Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.