В области составлен антикризисный план по социально-экономическому развитию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева, в ЗКО был создан штаб оперативного реагирования, который возглавил аким ЗКО Гали Искалиев. - Мы пригласили все управления, которые занимаются социально-экономическим развитием области, а также территориальные государственные органы, основная задача которых составить конкретный антикризисный план. Все социальные обязательства, которые есть у государства: адресная социальная помощь, пособия, пенсии - будут выплачиваться в полном объеме, чтобы никакого ажиотажа и паники не было, это 100% гарантировано. Бюджет на это есть, деньги на это выделены, никаких изменений не будет, - заверил Мухтар Манкеев. Со слов замакима области, они заканчивают составление товарного баланса и смотрят, сколько и какие продукты хранятся на складах стабфонда. - Сразу хочу сказать, что и резерв, и баланс у нас положительный. Предпосылок, что будет дефицит  товаров, большой скачок цен и рост инфляции по области, не ожидается. Вообще у нас есть список социально-значимых продуктов. За счет стабфонда и мониторинга, который мы осуществляем ежедневно, смотрим торговые надбавки, которые делают сети, роста цен не ожидается. Мы сохраняем баланс. По городу установлено порядка 20 различных товарных павильонов, где есть уголки товаров со стабфонда, - рассказал замакима области. Напомним, утром 9 марта стало известно о падении цен на нефть. Это повлекло обвал рубля. Доллар по отношению к тенге, соответственно, тоже подорожал. Сейчас в обменных пунктах американская валюта продается по 397 тенге. Президент РК 9 марта дал поручение правительству - исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом. В связи с этим местные власти мониторят цены на социально-значимые продукты.