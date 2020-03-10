Всего Казахстан экспортировал за год почти 200 тысяч тонн пищевой соли, сообщает Еnergyprom.kz.

По данным сайтаза январь 2020 года в Казахстане было добыто 25,5 тысячи тонн соли, хлорида натрия и морской воды — на 32,2% больше, чем за январь прошлого года. В разрезе регионов традиционно лидирует Кызылординская область: всего за месяц здесь уже успели добыть 22,6 тысячи тонн соли, хлорида натрия и морской воды. Также в регионе работает крупнейшая компания по производству соли в РК — АО «Аралтуз». Ещё 2 тысячи тонн соли, хлорида натрия и морской воды добыли в Атырауской области, это 7,8% от всей добычи в РК. Промышленную соль и хлорид натрия в страну практически не завозят, при этом на экспорт уходит более 40% добытого. На внутреннем рынке страны в розничных точках продаж в феврале цена на соль по Казахстану составила 52,36 тг. за кг. Годовое удорожание незначительно — всего 0,8%. Больше всего по крупным городам и мегаполисам Казахстана соль стоит в Алматы — 59 тг. за кг; самая дешёвая соль — в Актобе: 37 тг. за кг.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.