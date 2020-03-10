Для этого нужно позвонить в службу "109", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, для мониторинга роста цен на социально-значимые продовольственные продукты и товары есть служба "109". - Туда можно позвонить с любых телефонов абсолютно бесплатно, если вы видите большой скачок по ценам, сообщите. Мы будем реагировать. На сегодняшний день никаких предпосылок нет, чтобы цены в магазинах росли. Мы хотим все это мониторить вместе с населением и предпринимать соответствующие меры, - отметил замакима ЗКО. Кроме того, он рассказал, что в приложении "Smart Uralsk" будет добавлен отдельной вкладкой прайс-сканер с помощью которого делается сканирование цен. Если фиксировать цены через приложение, то данные автоматически будут попадать в базу. - По торговому балансу, продукты, которые входят в список социально значимых товаров, не закупаются на доллары. Ввиду отдаленности от Китая у нас очень минимальное воздействие на социальные продукты питания, - пояснил Мухтар Манкеев. Напомним, утром 9 марта стало известно о падении цен на нефть. Это повлекло обвал рубля. Доллар по отношению к тенге, соответственно, тоже подорожал. Сейчас в обменных пунктах американская валюта продается по 397 тенге. Президент РК 9 марта дал поручение правительству - исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом. В связи с этим местные власти мониторят цены на социально-значимые продукты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.