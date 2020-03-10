Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного департамента уголовно-исправительной системы, в учреждении УГ-157/1 (следственный изолятор) пресечена попытка передачи денег. В приёмное отделение принесли еду и одежду для подследственного, который содержится в СИЗО по статье 190 УК РК "Мошенничество". При этом в заднем кармане передаваемых брюк было обнаружено и изъято 45 тысяч тенге. - Незаконную передачу денег хотел осуществить 25-летний местный житель. У нас запрещено передавать, принимать и иметь деньги. В отношении гражданина составлен протокол по статье 481"Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов" КоАП РК. Дело направлено в суд для вынесения решения, - сообщил начальник отдела режима и охраны Уг-157/1 Даулет Рахметов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.