Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 10 марта в 02.53 на пульт оператора «102» УП г.Уральска поступил вызов от женщины, которая сообщила что дебоширит её пьяный муж. На вызов был отправлен участковый инспектор полиции ОМПС УП г.Уральска Кайрат Турсунгалиев. - По прибытию на указанный вызов, при попытке задержания мужчина 1983 года рождения оказал сопротивление. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом он нанес ранение в область предплечья участковому. Но, несмотря на это, он был задержан, - рассказали в пресс-службе полиции. Согласно заключению эксперта, нападавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени». По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.