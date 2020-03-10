В паблике Instagram zhaloba_uralsk появилось сообщение, в котором говорится о том, что якобы в подвале дома №31 в 4 микрорайоне много мертвых кошек. Кроме того, автор пожаловался на женщину, которая подкармливает всех кошек во дворе нарушая тем самым порядок и чистоту в подъездах. Корреспонденты "МГ" отправились по указанному адресу. Во дворе можно увидеть порядка 10 гуляющих и греющихся на солнце бездомных кошек. Возле подъездов не видно остатков еды, а вот запах в подъезде стоит невыносимый. Со слов жителя этого дома Дмитрия, вонь от разложившегося животного в подъезде присутствует пару дней. - Не могу сказать, что там много мертвых кошек, но одну, говорят, током убило. Действительно, запах стоял в подъезде не из приятных. Но сегодня пришли работники КСК и вычистили подвал. Тут очень много бездомных кошек. Всех их кормит соседка с четвертого этажа. Спорить с ней о том, что это полная антисанитария, в принципе, бесполезно. Она все время там собирает коробки, строит котятам домики, растит их. Ведь с верхних этажей есть те, кто курит, бросит окурок и все загорится. Воевать бесполезно, - отметил Дмитрий. Татьяна Меренкова, которая кормит кошек, рассказывает, что делает это из жалости к бездомным животным. По ее словам, в этом доме она живет 30 лет. И все эти годы она кормит брошенных животных. - Если в подвале гибнут кошки, это не моя вина. Понимаете, во всем виноваты люди. Вот, буквально три недели назад под балкон поставили коробку с котятами. Мы их пристроили ближе к подвалу, потому что оттуда идет тепло, чтобы они не погибли. Надеялись, что их кто-то заберет, но, к сожалению, этого не случилось. Пришлось мне их забрать к себе на балкон, - говорит Татьяна. - Посмотрите, какие они красивые. У меня было две кошки в доме, одной не стало, вторая живет. Женщина говорит, что кормит два раза в день по 15-20 кошек исключительно только в мисочках, а не на бетоне, как говорят соседи. Как только котята поедят, слетаются птицы и доклевывают оставшуюся еду. Ничего не остается. - Я для этого хожу каждый день на рынок, покупаю свежую рыбу, домашние шкурки от мяса. Прихожу домой, все тщательно промываю, затем варю. Каждую чашку отмываю. И потом выхожу к котятам. Кормила, кормлю и буду кормить их. Единственное, о чем я сожалею, это когда начинается весна, в траве есть энцефалитные клещи, от которых гибнут кошки. Моя вина, то что не ношу их в ветеринарную клинику, когда они заболевают, так ка это для меня дорого. И так на продукты уходит минимум 6 тысяч тенге в месяц, - рассказывает женщина. Кроме того, пенсионерка рассказывает, что нередко наблюдает картину, как люди привозят и оставляют маленьких котят у их дома. - Видят, что тут прикармливают, выкидывают их тут. Во всем виноваты люди, я бы руки отрубила тем, кто бросает животных. Я не против того, чтобы приехали сотрудники ветстанции, отловили, простерилизовали их. Ни одна кошка в подъезде не гадит, для этого они ходят по улице. Посмотрите, нигде нет разбросанного корма, - заверила женщина. Татьяна возмущена тем, что под подъездами горы окурков и презервативов, которые никто не замечает, однако кошки всем мешают. - Есть еще одна сердобольная женщина в нашем доме, которая кормит животных. Ко мне как-то наведывался участковый, просил не кормить кошек. Я ответила, что буду. На этом наш диалог закончился. Вы лучше помогите мне пристроить котят в добрые руки. Я живу в 154 квартире, может быть, кто-то захочет себе питомца, - говорит женщина. В КСК "Кристалл", который обслуживает этот дом, сообщили, что на самом деле недавно кошка погибла в подвале. Работники убрали ее и продезинфицировали подвал. Массовой гибели кошек не было.Татьяна Меренкова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.