По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске осадков не ожидается, днем столбик термометра поднимется до +15 градусов, ночью +2. В Атырау также без осадков, днем 15 градусов тепла, ночью -2. В Актобе облачно, днем +4 градуса, ночью до 6 градусов мороза. +15 градусов днем и +3 градуса ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.