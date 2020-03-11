Иллюстративное фото из архива "МГ" - По нашему прогнозу, где-то с 11-16 (марта - прим. автора) у нас должен все же появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя туда, - сказал Бекшин на пресс-конференции СЦК в Нур-Султане. По его словам, как только в Казахстане будет выявлен случай коронавируса, то власти "сразу введут специальные мероприятия". "При заносе в страну единичных случаев мы специальные мероприятия будем включать", - добавил он. Отвечая на вопросы журналистов, Бекшин уточнил, что "прогнозы - вещь неблагодарная". - Мы моделируем ситуацию. Мы находимся в кольце, это будет (случай коронавируса в Казахстане - прим.автора), но когда, неизвестно. Ученые говорят о том, что это может быть и 10, и 16 марта, но это прогноз. Прогнозы - это вещь такая, что могут и не состояться, - сказал главный санврач страны. Он уточнил, что текущий прогноз - математическое моделирование ученых. - Они разрабатывают, есть специальные формулы. Они делают прогнозы, - подчеркнул Бекшин. Напомним, Казахстанвключил Италиюв первую категорию стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом. Итальянцам и иностранцам, прибывающим из Италии, запретят въезд в Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.