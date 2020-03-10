Фото из архива "МГ" Мы просим читателей предоставить фотографии, письма и открытки с фронта, документы, повестки, призывные листы. Все они будут опубликованы на сайте и в газете "Мой ГОРОД". Также мы начинаем публиковать воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, узников концлагерей. К слову, сейчас в области проживают 64 участника и инвалида Великой Отечественной войны, 48 из которых - жители города. Всего в ЗКО проживают 5831 ветеран тыла, в том числе 39 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ (в том числе 11 офицеров и лиц, работавших в других государствах, 9 участников блокады Ленинграда, 19 узников концентрационных лагерей). А также 449 вдов и сирот супругов, погибших в ВОВ.Адрес редакции газеты "Мой ГОРОД": город Уральск, улица Д.Нурпеисовой 12/1, 102 кабинет. Телефон: 51-39-97, 8 776 863 36 36. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.