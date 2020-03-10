Иллюстративное фото из архива "МГ" "Будет обеспечено полное исполнение обязательств. Будет принята индексация пенсий, пособий, АСП, с учетом пересмотра коридора инфляции. Также потребует индексации ряд расходов, связанных с курсом тенге, это обслуживание правительственного долга, лекарственное обеспечение населения в рамках ГОБМП, лечение граждан за рубежом и другие", - сообщил Смаилов на заседании правительства. Также по его словам, правительство оптимизирует расходы республиканского бюджета. "Направления оптимизации определены. Во-первых, это приобретение дорогостоящих мебели и транспорта, проведение семинаров, форумов и других имиджевых мероприятий. По данным расходам работа проведена. Во-вторых, неприоритетные расходы, проекты и мероприятия, которые можно отложить, а также новые проекты, включенные в бюджет с отлагательными условиями", - добавил он. Индексация в экономике — это средство защиты от инфляции путем привязки суммы договора, кредита, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов к индексу потребительских цен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.