Мама подростка, умершего от рака крови в Уральске, не довольна ходом расследования

Следствие по факту смерти Нурхата ГАДИЛОВА длится более года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нурхат ГАДИЛОВ Как рассказала мама подростка Сауле МОТЫШЕВА, ее сына не стало больше года назад, однако она до сих пор не может доказать вину врачей. - Я уже устала от того, что правоохранительные органы бездействуют. За время следствия сменилось уже 5 следователей, и никто из них не довел дело до конечного результата. 25 января этого года дело открыли в третий раз, но как всегда мне никто не звонит, - рассказала Сауле МОТЫШЕВА. Со слов потерпевшей, в ДВД ЗКО указывают различные причины во