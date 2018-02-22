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Мама подростка, умершего от рака крови в Уральске, не довольна ходом расследования
Следствие по факту смерти Нурхата ГАДИЛОВА длится более года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нурхат ГАДИЛОВ Как рассказала мама подростка Сауле МОТЫШЕВА, ее сына не стало больше года назад, однако она до сих пор не может доказать вину врачей. - Я уже устала от того, что правоохранительные органы бездействуют. За время следствия сменилось уже 5 следователей, и никто из них не довел дело до конечного результата. 25 января этого года дело открыли в третий раз, но как всегда мне никто не звонит, - рассказала Сауле МОТЫШЕВА. Со слов потерпевшей, в ДВД ЗКО указывают различные причины во
Следствие по факту смерти Нурхата ГАДИЛОВА длится более года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нурхат ГАДИЛОВ
Как рассказала мама подростка Сауле МОТЫШЕВА, ее сына не стало больше года назад, однако она до сих пор не может доказать вину врачей.
- Я уже устала от того, что правоохранительные органы бездействуют. За время следствия сменилось уже 5 следователей, и никто из них не довел дело до конечного результата. 25 января этого года дело открыли в третий раз, но как всегда мне никто не звонит, - рассказала Сауле МОТЫШЕВА.
Со слов потерпевшей, в ДВД ЗКО указывают различные причины волокиты уголовного дела.
- То следователи постоянно уходят в отпуск, то уезжают на учебу, то у них больничный. Расследование проводят по статье 317 ч. 3 УК РК - "Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, а равно несоблюдения порядка или стандартов оказания медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть человека". В период с августа по сентябрь прошлого года дело было закрыто по причине отсутсвия результатов судебно-медицинской экспертизы из Астаны. Однако после очередной жалобы на СМЭ пришел ответ, где все-таки указано, что в смерти моего сына виновны и врачи поликлиники №1, №6, и работники станции скорой помощи. Но опять же, там нет разграничения степени вины для дальнейшего разбирательства. Есть вина не прямая, а косвенная, указали они, и это в первую очередь говорит о компетенции данного органа, - пояснила женщина.
Расстроенная мама подростка рассказала, что около года обивает пороги прокуратуры с жалобами, но никому нет дела до чужого горя.
- Второй раз обращаюсь в прокуратуру к заместителю прокурора с жалобами на затягивание расследования. Но и там, на приеме, меня сначала успокаивают и говорят, что вопрос решится, они предпримут необходимые меры. После чего зампрокурора невозможно застать на рабочем месте, то у него совещание, то его нет на рабочем месте, - отметила Сауле.
После того как Сауле МОТЫШЕВА обратилась в редакцию "МГ", мы направили запрос в прокуратуру и ДВД ЗКО на получение информации по данному делу. Получить ответа в ведомствах на заданные вопросы нам не удалось.
- Согласно статье 201 УПК - " Недопустимость разглашения данных досудебного расследования", информация разглашению не подлежит, - указано в ответе ДВД ЗКО. Такой же ответ мы получили и от прокуратуры города Уральска.
Напомним, Нурхат ГАДИЛОВ 11 января обратился в городскую поликлинику №1. 11 января он пошел на прием. Его обследовала врач общей практики, поставив диагноз ОРВИ, назначила лечение без сдачи анализов. 17 января парень почувствовал острые головные боли, ему вызвали скорую помощь. Фельдшер скорой помощи сделала лишь укол - магнезию. Оставив его в таком состоянии, медицинские работники уехали. Родственники, у которых Нурхат проживал, вызвали врача на дом из поликлиники №6. После сами его доставили в эту поликлинику, тогда парня госпитализировали в реанимацию. 17-летний подросток скончался в больнице 24 января после трех остановок сердца. Мама подростка пожаловалась, что следствие по данному делу затягивается.