Как рассказала мама Муслима СИСЕНГАЛИЕВА Айдана ШАХБЕРГЕНОВА, когда ее сыну исполнилось год и 4 месяца, он внезапно заболел. - 16 октября 2017 года, проснувшись утром, Муслим немного капризничал. Около 12 часов дня резко началась рвота, спустя некоторое время он уснул. Так повторялось около 5-6 раз. К вечеру ребенок стал сильно плакать и пищать, как будто его напугали. Своим ходом мы отправились в областную больницу, по дороге я увидела у него взбухший родничок. Поднялась высокая температура - 38,5. В больнице нам вставили свечу, чтобы сбить температуру, поставили кислородную маску, - вспоминает Айдана. - После чего у него началось легкое подергивание правой ножки. Врачи объяснили это следствием высокой температуры. Потом они поставили систему с глюкозой и аскорбинкой. В этот день был поставлен диагноз - пневмония. На следующий день Муслима вместе с его мамой перевели в инфекционное отделение. -Как только нас перевели, его тут же забрали в реанимацию и сказали, что будут брать пункцию. После чего мне сообщили, что ребенок находится в коме третьей степени. В таком состоянии он пробыл еще 10 дней. После полного обследования выявили стрептококковый сепсис, правостороннюю пневмония, гайморит, ДВС синдром, отек головного мозга, - рассказала мама Муслима. Со слов Айданы ШАХБЕРГЕНОВОЙ, 7 ноября ее сын был переведен в Областную многопрофильную детскую больницу, а затем доставлен санавиацией в Астану. - В Астане нас обследовали. И после последствий перенесенного менингоэнцефалита, кровоизлияния в мозг, прогрессирующей атрофии головного мозга, были даны рекомендации - наблюдение на дому, - пояснила мама ребенка. - Теперь мы хотим своими силами собрать денежные средства и обследовать ребенка за границей. Сейчас принимаем противосудорожные препараты, которые выдаются нам бесплатно. Родители Муслима СИСЕНГАЛИЕВА до сих пор не могут поверить, что из веселого и активного ребенка он превратился в постоянно плачущего и капризного ребенка, который мучается от сильных болей и не может держать голову. -Нам больно смотреть, как он погибает. Он быстро теряет вес, сейчас он весит всего 8 килограммов, - отметила Айдана. - Мы сделаем все возможное, чтобы только он не стал инвалидом и жил дальше. Для обследования в Корее или Германии им требуется 6 миллионов тенге. -Сейчас мы поднакопили денег, чтобы свозить его хотя бы в Самару, вдруг, нам чем-то помогут. А чтобы отвезти его в хорошую иностранную клинику, мы сами не сможем собрать средства, потому что помимо Муслима, у нас есть еще один ребенок в семье, а работает только муж, и то неофициально - таксистом. В месяц он приносит 50-60 тысяч тенге, но этого хватает только для того, чтобы оплатить съемную квартиру и купить продукты, - пояснила мама Муслима. Между тем, как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, Муслим СИСЕНГАЛИЕВ действительно проходил обследование в центре матери и ребенка в Астане. - Сейчас ребенок находится под наблюдением главного невролога области. Каждые полгода он будет проходить полное обследование и по состоянию здоровья будет назначено лечение. На сегодняшний день ему необходимо набрать вес и убрать судороги, - пояснила заместитель управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА.e4_B6b4j7Tc