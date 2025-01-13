«Мангистаумунайгаз» оштрафовали на 32 млрд тенге за нарушения

Прокуратурой Мангистауской области выявлены грубые нарушения в деятельности АО «Мангистаумунайгаз», сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Казахстана.

- Нарушения выразились в осуществлении сброса сточных вод в недра, а также накоплении буровых отходов без установления соответствующих лимитов, - говорится в сообщении.

Постановлением суда компания привлечена к административной ответственности по статье 328 КоАП с наложением штрафа на общую сумму 31 млрд тенге.

- Аналогично установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от печей подогрева нефти. По данному факту компания также привлечена к административной ответственности и наложен штраф на сумму 1,2 млрд тенге, - сказано в сообщении.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, в начале декабря прошлого года генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз» был назначен уроженец Китая Вэнь Цзяцзюнь. Это решение принято советом директоров в рамках кадровой ротации, которая проводится каждые три года по соглашению акционеров.