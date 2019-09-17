"Акжайык марафон" пройдет 5 октября и начнется со стадиона имени П.Атояна, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, на сайте uralskrunners полным ходом идет регистрация желающих принять участие в марафоне, который пройдет 5 октября и начнется со стадиона имени П.Атояна. Далее марафонцы побегут по улицам Чагано-Набережной, Молдагуловой, по проспекту Н.Назарбаева до улицы Пугачева и обратно. Он будет организован на три дистанции - 10 км, 21,1 км, 42,2 км, а также детский марафон на 400 метров. – Особенностью этого марафона будет то, что в нем примет участие выдающийся супермарафонец Марат Жыланбаев. Он является первым и единственным атлетом в истории человечества, в одиночку пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки. Марат Жыланбаев установил несколько мировых рекордов, семь из них занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Большая часть мировых рекордов, установленных Жыланбаевым в начале 1990-х годов, остаются по-прежнему не превзойденными. Марат Жыланбаев — тренер, мастер спорта международного класса, разработал собственную систему тренировок для марафонов и ультра-марафонов. За годы спортивной карьеры пробежал совокупное расстояние свыше 160 тысяч километров, - рассказали в городском акимате. Напомним, Марат Жыланбаев не впервые принимает участие в марафоне в Уральске. Он приезжал на марафон, который прошел 15 сентября 2018 года. Тогда он пробежал дистанцию в 10 километров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  