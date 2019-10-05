Сегодня, 5 октября в Уральске состоялся "Акжайык марафон", в котором принял участие мастер спорта международного класса, участник ультра марафонов Марат Жыланбаев, бронзовый призер чемпионата Азии среди юниоров по триатлону Ержан Жапаров, аким ЗКО Гали Искалиев, аким города Уральска Абат Шыныбеков, спортсмены, местные жители, а также гости из других регионов Казахстана и соседних республик. Перед забегом Марат Жыланбаев отметил, что бег самый демократичный и доступный вид спорта. - Для этого вида спорта не требуются залы, помещения, тренажёры. Вышел на улицу и беги. Самое главное это здоровая нация. У меня например за 2,5 года в Нур-Султане 1300 учеников, некоторые из них бегут марафон. Это здорово, что идёт такая пропаганда здорового образа жизни. Здоровье нельзя купить, его нужно зарабатывать. А чтобы заработать, необходимо заниматься спортом, - пояснил Марат Жыланбаев. Между тем, Марат Жыланбаев является первым послом здоровья в Казахстане. - За моей спиной тысячи пройденных марафонов, я уже их не считаю. Но самый первый был ещё в 1983 году, - сказал Марат Жыланбаев. По словам руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Асии Аманбаевой, это очень значимое событие для города, так как марафон полный 42,2 километра. - Это старт большого марафонского движения. Участие приняли более 1000 человек. Ещё была онлайн регистрация. Из 7 городов Казахстана 109 человек, которые не смогли приехать в Уральск, примут участие в этом марафоне в родном городе онлайн. Это новая фишка. Много участников из Нур-Султана и Алматы, а также из ближайших городов России. Марат Жыланбаев и Ержан Жапаров наши гости и они отмечают, что у нашего города в этом направлении огромный потенциал. Удобное расположение, прекрасная экология, и огромное желание участвовать, - рассказала Асия Аманбаева. Стоит отметить, что во время марафона дежурили две кареты скорой помощи на площади Абая и по улице Чагано-Набережная. У участников была возможность пробежать дистанции 42,2 километра, 21, 1 километра, 10,5 километра. Для самых маленьких участников 440 метров. 6-летний Алексей Агафонов прибежал не первым, но был очень доволен своим результатом. - Я спортсмен, я хоккеист. Так ждал этого марафона, хотел пробежаться. Очень доволен своим результатом, - сказал юный участник марафона. К слову, Марат Жыланбаев является единственным человеком планеты, в одиночку пробежавшим крупнейшие пустыни, семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Общий призовой фонд Уральского марафона составит 3, 6 миллиона тенге. Итоги марафона будут подведены сегодня, 5 октября, во второй половине дня.участник марафона Алесей АгафоновМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.