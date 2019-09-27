Как рассказал водитель автомашины ВАЗ-2110 Василий Гарипов, он ехал по улице Шолохова в сторону центра. – Перед пешеходным переходом я начал тормозить и вдруг машину занесло, она врезалась в знак пешеходного перехода. Машина перевернулась. Как так получилась - сам не пойму. Скорость была не большая, около 60 километров в час. Никто не подрезал, никуда не отвлекался, пассажиров не было, ехал один, - рассказал мужчина. Стоит отметить, что в результате удара машина снесла знак пешеходного перехода. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.