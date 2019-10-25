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Происшествия Социум

Машина сбила лошадь в ЗКО: один человек погиб

ДТП произошло 13 октября на трассе Самара-Шымкент, недалеко от поселка Булдырты, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, столкновение автомашины марки "Лада Ларгус" с лошадью произошло 13 октября в 00.35 на 432-километре автодороги Самара-Шымкент. – Недалеко от поселка Булдырты машина сбила лошадь, которая выскочила на проезжую часть. Водитель находился в салоне один и в результате столкновения погиб на месте. Им оказался 47-летний житель города Шымкент, - сообщили в пресс-службе департамента полиции З
Арайлым Усербаева
Машина сбила лошадь в ЗКО: один человек погиб
ДТП произошло 13 октября на трассе Самара-Шымкент, недалеко от поселка Булдырты, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, столкновение автомашины марки "Лада Ларгус" с лошадью произошло 13 октября в 00.35 на 432-километре автодороги Самара-Шымкент. – Недалеко от поселка Булдырты машина сбила лошадь, которая выскочила на проезжую часть. Водитель находился в салоне один и в результате столкновения погиб на месте. Им оказался 47-летний житель города Шымкент, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Авто лошадь

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