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Происшествия Социум

Машина скорой помощи сбила человека в Уральске

Наезд на пешехода произошел 15 ноября в 8.25 на пересечении улиц Кокчетавская и Гастелло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ДТП произошло в 8.25. Водитель машины скорой помощи ехал по улице Гастелло и на пересечении с улицей Кокчетавская сбил пешехода. – Наезд произошел на нерегулируемом участке дороги. Транспортное средство было водворено на спецстоянку. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, проводится расследование, - сообщили полицейские. Как сообщили в пресс-службе управления здравоо
Арайлым Усербаева
Машина скорой помощи сбила человека в Уральске
Наезд на пешехода произошел 15 ноября в 8.25 на пересечении улиц Кокчетавская и Гастелло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ДТП произошло в 8.25. Водитель машины скорой помощи ехал по улице Гастелло и на пересечении с улицей Кокчетавская сбил пешехода. – Наезд произошел на нерегулируемом участке дороги. Транспортное средство было водворено на спецстоянку. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, проводится расследование, - сообщили полицейские. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, карета скорой медицинской помощи ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной. – В результате ДТП пострадал 56-летний мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области. Мужчина был доставлен в областную многопрофильную больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.      
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