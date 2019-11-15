Машина скорой помощи сбила человека в Уральске

Наезд на пешехода произошел 15 ноября в 8.25 на пересечении улиц Кокчетавская и Гастелло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ДТП произошло в 8.25. Водитель машины скорой помощи ехал по улице Гастелло и на пересечении с улицей Кокчетавская сбил пешехода. – Наезд произошел на нерегулируемом участке дороги. Транспортное средство было водворено на спецстоянку. На место происшествия выезжали сотрудники полиции, проводится расследование, - сообщили полицейские. Как сообщили в пресс-службе управления здравоо