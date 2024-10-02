Машины KIA и чугунолитейный гигант: в Костанае готовятся к запуску двух крупнейших заводов

Глава региона Кумар Аксакалов в очередной раз посетил площадки, где ведется строительство уникальных для Казахстана производств – чугунолитейного завода KamLitKZ и автомобильного завода KIA. Так, ТОО KamLitKZ реализует сразу три крупных проекта, сообщает Zakon.kz.

Кумару Аксакалову показали, что производственные цеха оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. По словам инженеров, они обеспечивают высочайшую точность обработки деталей и соответствуют самым строгим мировым стандартам.

На чугунолитейном заводе уже был осуществлен технический запуск и начата отливка продукции. В текущем году планируется произвести 2400 чугунных изделий, немалая часть из которых уже изготовлена. По планам, при выходе на полную мощность завод увеличит объемы по литью чугуна в области почти в пять раз. Прогнозируется, что это позволит региону производить до 50% всего чугуна в республике. Еще несколько часов готовятся к запуску, здесь проводят пуско-наладочные наборы.

Кумару Аксакалову продемонстрировали Sky-офис завода – место, откуда виден весь процесс производства и на компьютере, и вживую. Процесс автоматизирован, отсюда производство видно, как на ладони, так как в офисе установлены прозрачные смены.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

– Здесь можно увидеть, как работают роботизированные ячейки и происходит изготовление стержней на каждом этапе. Основная работа по сборке проходит на третьей роботизированной ячейке, где идет интеллектуально-технологическое решение по склейке и сборке стержней. Здесь они склеиваются, затем по конвейеру будут транспортироваться до пятой роботизированной ячейки, где их будут красить противопригарным составом, затем отправлять в сушильную камеру. После они будут готовы к сборке стержневого пакета, – объяснил директор чугунолитейного завода Алексей Котов.

К слову, такой стержневой пакет состоит из 20 отдельных стержней, после сборки он поступает на формовочную линию, куда будет залит металл. И все эти работы ведутся на местном заводе. Здесь уже завершены пуско-наладочные работы по шестицилиндровому рядному блоку цилиндров. Сейчас завод на этапе отладки циклов для выхода на производственную мощь.

Кумар Аксакалов отметил, что на чугунолитейном заводе очень сложное производство, поскольку эта стержневая форма одноразовая. Для нее применяется специальный песок, который выдерживает высокие температуры. Например, температура чугуна, который заливается в форму, достигает 1500 градусов.

– До конца года завод выпустит 2400 изделий, всего же мощность завода позволяет выпускать до 164 тысяч готовых высокотехнологичных чугунных изделий, которые в дальнейшем будут применены в производство грузовой и легковой техники. Будет создано 500 новых рабочих мест, – подчеркнул глава региона.

Он также акцентировал внимание на том, что высокими темпами развивается сфера машиностроения. Поэтому продукция чугунолитейного завода будет очень востребована.

Алексей Котов также продемонстрировал монтаж оборудования заливочной установки, где в настоящий момент работают немецкие специалисты. Также делегация посетила цех по производству шестерни с готовым зубом методом горячей штамповки. Уже закуплена автоматическая линия штамповки, ведутся работы по ее установке. Процесс также будет полностью автоматизирован.

– Это уникальная технология для пространства на территории СНГ, такой метод уже освоен в Европе и Китае. Детали будут очень прочными, так как изготавливаются методом пресса под высокими температурами, – пояснил директор ТОО «Имсталькон-Темиртау» Александр Сазыкин.

Кумар Аксакалов отметил, что завод будет запущен в первом квартале 2025 года. На полную мощь он выйдет во втором квартале. После этого делегация посетила строящуюся площадку автомобильного завода KIA. На данный момент подведены практически все коммуникации, ведущие к главному корпусу заводу, а также подъездные пути.

Аким области отметил, что в 2024 году была проделана колоссальная работа, которую нужно продолжить в следующем году.

– Это самый крупный завод, который будет построен за годы независимости в Костанайской области, будет трудоустроено 1500 человек. Планируется, что первая машина сойдет с конвейера завода в июне 2025 года, – рассказал он.

Заводом предусматривается выпуск 13 моделей KIA. На первом этапе методом мелкоузловой сборки будут производить модели Cerato, Sorento и Sportage. Ожидается, что, помимо экономического эффекта, строительство завода KIA окажет положительное влияние на развитие кадрового потенциала региона.

Так, Костанайский региональный университет им. Ахмета Байтурсынова и университет Южной Кореи Dong–Eui заключили меморандум о сотрудничестве. Студенты и специалисты будут обучаться в Южной Корее, что позволит готовить кадры в сфере эксплуатации электрооборудования, разработки беспилотных автомобилей и других инженерно-технических специальностей.

Параллельно идут работы по строительству Локализационного центра. В перспективе и строительство транспортно-логистического центра, а это дополнительные рабочие места для жителей региона.

Сообщается, что акимат области обеспечил завод полным комплексом инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит в ближайшее время завершить строительство корпусов и перейти к монтажу основного технологического оборудования. На установку оборудования в Костанай приедут лучшие специалисты из Южной Кореи.







