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Происшествия Социум

Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Уральске (фото)

ДТП произошло 28 октября около 16.00 по улице Т.Масина, напротив высшего аграрно-технического колледжа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, припаркованные машины протаранила автомашина марки "Лада Приора", у которой спустило колесо. Всего авто задело шесть машин: "Тайоту Камри", "Митсубиши", "Хендай", ВАЗ-2114, "Ауди" и "Мазду". Все владельцы авто от каких-либо комментариев отказались. На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендация
Арайлым Усербаева
Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Уральске (фото)
ДТП произошло 28 октября около 16.00 по улице Т.Масина, напротив высшего аграрно-технического колледжа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам очевидцев, припаркованные машины протаранила автомашина марки "Лада Приора", у которой спустило колесо. Всего авто задело шесть машин: "Тайоту Камри", "Митсубиши", "Хендай", ВАЗ-2114, "Ауди" и "Мазду". Все владельцы авто от каких-либо комментариев отказались. На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА    
авария машина

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