Массовое ДТП с участием семи машин произошло в Уральске (фото)

ДТП произошло 28 октября около 16.00 по улице Т.Масина, напротив высшего аграрно-технического колледжа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, припаркованные машины протаранила автомашина марки "Лада Приора", у которой спустило колесо. Всего авто задело шесть машин: "Тайоту Камри", "Митсубиши", "Хендай", ВАЗ-2114, "Ауди" и "Мазду". Все владельцы авто от каких-либо комментариев отказались. На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендация