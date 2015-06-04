Массового нашествия саранчи не будет в этом году в ЗКО

Массового нашествия саранчи не будет в этом году в ЗКО

Об этом заявил руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции сельского хозяйства МСХ РК Гарапша САХИПОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 июня аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ выезжал в Зеленовский район ЗКО, чтобы ознакомиться с ходом посевных работ. Глава региона потребовал от руководителей сельскохозяйственного блока провести посевную кампанию без срывов. Кроме этого, он также посетил животноводческие хозяйства. Как известно, в области сокращались посевные площади с целью увеличения площади для многолетних растений. Приоритетным направлением развития сельского хо