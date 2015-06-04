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Социум Экономика

Массового нашествия саранчи не будет в этом году в ЗКО

Об этом заявил руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции сельского хозяйства МСХ РК Гарапша САХИПОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 июня аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ выезжал в Зеленовский район ЗКО, чтобы ознакомиться с ходом посевных работ. Глава региона потребовал от руководителей сельскохозяйственного блока провести посевную кампанию без срывов. Кроме этого, он также посетил животноводческие хозяйства. Как известно, в области сокращались посевные площади с целью увеличения площади для многолетних растений. Приоритетным направлением развития сельского хо
Дана Рахметова
Массового нашествия саранчи не будет в этом году в ЗКО
selhoz
selhoz
Об этом заявил руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции сельского хозяйства МСХ РК Гарапша САХИПОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 3 июня аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ выезжал в Зеленовский район ЗКО, чтобы ознакомиться с ходом посевных работ. Глава региона потребовал от руководителей сельскохозяйственного блока провести посевную кампанию без срывов. Кроме этого, он также посетил животноводческие хозяйства. Как известно, в области сокращались посевные площади с целью увеличения площади для многолетних растений. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства стало животноводство. В 2015 году на различные виды субсидий для развития сельского хозяйства Западно-Казахстанской области выделено порядка 6 млрд тенге, из которых только 4,7 млрд тенге в виде субсидий было выделено для породного преобразования, 469 млн тенге - на посевную, которая будет закончена в нашей области уже к концу следующей недели. Во время встречи фермеры, занимающиеся посевной, отметили хороший влагозапас в этом году, связанный с обильными осадками в апреле и мае. С начала работы программы «Сыбага» в Казахстан было завезено 60 тысяч голов племенного скота, в республике сейчас уже работают 270 хозяйств-репродукторов, которые занимаются реализацией племенного поголовья. Фермеры, занимающиеся животноводством, посетовали на нехватку земли для увеличения стадного поголовья. - В этом году мы планируем закупить еще 500 голов казахской белоголовой из репродукторов Астаны. Но по стандартам, на каждую голову в хозяйстве должно иметься 7 гектаров земли. У нас теперь земли не хвататет. Хотели купить участки, но не получается. Поэтому мы пока притормозили этот проект, – рассказал глава КХ «Азамат» Галым НАУРЫЗБАЙ. Аким заверил фермеров, что этим вопросом займутся местные исполнительные органы. - Нам знакома эта проблема, и работа уже ведется, проводится инвентаризация земель. В свое время кто-то понабрал земельные участки, но не использовал их по целевому назначению, или же забросил их совсем, у них мы будем в законном порядке изымать их и предоставлять тем, кто хочет и может работать на земле, - пояснил Нурлан НОГАЕВ В ЗКО было выявлено 677,9 тысячи га неиспользованных земель, на сегодня возвращено 442,2 тысячи га, в среднем процедура признания неиспользования земельного участка занимает 2 года. В ходе ознакомления с КХ в Зеленовском районе чиновники затронули тему бруцеллеза, саранчи и работу финансовых институтов, кредитующих крестьянские хозяйства. Так, руководитель Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции сельского хозяйства МСХ РК Гарапша САХИПОВ заверил, что в этом году массового нашествия саранчи не будет. - Общая площадь обработки от вредителей в этом году составит 330 тысяч га, а это вдвое меньше, чем в прошлом году, причина снижения площади обработки в этом году связана с эффективной плановой обработкой в 2012-2014 годах, - объяснил Гарапша САХИПОВ. - Основная обработка будет проводиться в Букейординской районе - 140 тысяч га, в Жангалинском районе - 80 тысяч га, остатки в других районах области. Все подготовительные работы для обработки закончены, препараты закуплены, через 6-7 дней планируем начать обработку. Общая сумма, выделенная на обработку, в этом году составляет около 40 млн тенге. Местные специалисты совместно со специалистами из приграничных регионов РФ проводят параллельно обследование территорий, у них также в этом году наблюдается положительная динамика. На работу по выявлению и борьбе с бруцеллезом в ЗКО, а также профилактическую вакцинацию КРС и диагностические исследования на выявление бруцеллеза выделено 659 млн тенге. - Мы ставим задачи по увеличению количества КРС, увелечению доли экспорта мяса, следует проработать все звенья, начиная от появления животного на свет и до откорма и убоя. Соответствующая инфраструктура создана, - отметил аким. По окончанию всех мероприятий глава региона дал поручение руководителям региональных финансовых институтов, что все инструменты финансирования сельского хозяйства должны работать на высоком организационном уровне, чтобы не создавать препятствия для фермеров как крупных, так и начинающих. - Приехавшие из районов предприниматели не должны сталкиваться с бюрократией, волокитой документов, все процедуры должны быть ясны и прозрачны для клиентов, - напомнил Нурлан НОГАЕВ представителям финансовых институтов в области, занимающихся кредитованием проектов в сельском хозяйстве. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА
бруцеллез Сельское хозяйство саранча посевная

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