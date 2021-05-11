По последним данным трагедия унесла жизни семи учеников и двух взрослых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта tass.ru Эльвира Игнатьева, учительница английского языка из школы №175 на улице Файзи в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев совершил массовое убийство, пыталась спасти учеников, сообщает Lenta.ru. По словам очевидцев ЧП, она попыталась спасти одного из учеников. - Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным, — рассказал источник. Ранее сообщалось,

Массовый расстрел в школе Казани. Убитая учительница пыталась спасти учеников

В списке – 21 человек, самому младшему – 7 лет, самому старшему – 62.

Шигапов А., 9 лет – тяжелое состояние (ранение брюшной полости)

Сунгатуллин И., 14 лет – состояние средней тяжести (рана спины)

Ибрагимов А. – состояние средней тяжести (ссадина на руке)

Ибрагимова А., 9 лет – состояние средней тяжести (резаные раны кисти и колена)

Зиангариев Т., 14 лет – тяжелое состояние (пневмоторакс, раны конечностей и проникающее ранение)

Гумерова А., 15 лет – тяжелое состояние (переломы голени и таза)

Ибрагимов К., 14 лет - тяжелое состояние (раны головы и конечностей)

Исраилов Р., 10 лет – состояние средней тяжести (рана голени)

Акзамова Р. – состояние средней тяжести (рана голени)

Киямова Л. – тяжелое состояние (пневмоторакс)

Бикмуллин А. – состояние средней тяжести (рана спины)

Сагдеев К., 14 лет – состояние средней тяжести (рана головы)

Орлова С., 13 лет – состояние средней тяжести (перелом правой лодыжки)

Гиматов К., 7 лет – состояние средней тяжести (рана щеки)

Шарафутдинова А., 8 лет – состояние средней тяжести (перелом лодыжки)

Зуева Д., 13 лет – тяжелое состояние (перелом грудного отдела позвоночника)

Хайруллин А., 9 лет – тяжелое состояние (ранение грудной клетки)

Хасанов К., 14 лет – тяжелое состояние (перелом бедра)

Мустафин М., 62 года – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза)

Галиуллина Д., 50 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости)

Садыкова А., 19 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и части головы).

Погибли семь детей, их имена не называются. Также сообщается, что двое школьников разбились при попытке выпрыгнуть из окна.

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