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Массовый расстрел в школе Казани. Убитая учительница пыталась спасти учеников
По последним данным трагедия унесла жизни семи учеников и двух взрослых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта tass.ru Эльвира Игнатьева, учительница английского языка из школы №175 на улице Файзи в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев совершил массовое убийство, пыталась спасти учеников, сообщает Lenta.ru. По словам очевидцев ЧП, она попыталась спасти одного из учеников. - Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным, — рассказал источник. Ранее сообщалось,
По последним данным трагедия унесла жизни семи учеников и двух взрослых, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с сайта tass.ru
Эльвира Игнатьева, учительница английского языка из школы №175 на улице Файзи в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев совершил массовое убийство, пыталась спасти учеников, сообщает Lenta.ru.
По словам очевидцев ЧП, она попыталась спасти одного из учеников.
- Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным, — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что Игнатьева преподавала английский язык у пятого класса. Она случайно вышла в коридор, по которому шел стрелок, и была убита. Ей было 25 лет.
Игнатьева преподавала в школе №175 на протяжении четырех лет. Отмечается, что Эльвира Игнатьева пришла на работу в школу в тот же год, когда Галявиев ее окончил.
Стоит отметить, что ранее сообщалось об 11 погибших. Также изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.
По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве, сообщает ТАСС.
- Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек, - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Он уточнил, что в настоящее время 18 детей находятся в детской клинической больнице.
- К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, есть и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей, - сказал он.
По словам президента Татарстана, двое взрослых получают лечение в седьмой больнице, еще один - в Республиканской клинической больнице.
- Они тоже имеют огнестрельные ранения, врачи делают все. Мы ожидаем борт из Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами, - отметил глава республики.
Между тем на сайте sibkray.ru опубликован список пострадавших со ссылкой на Минздрав Татарстана.
В списке – 21 человек, самому младшему – 7 лет, самому старшему – 62.
Шигапов А., 9 лет – тяжелое состояние (ранение брюшной полости) Сунгатуллин И., 14 лет – состояние средней тяжести (рана спины) Ибрагимов А. – состояние средней тяжести (ссадина на руке) Ибрагимова А., 9 лет – состояние средней тяжести (резаные раны кисти и колена) Зиангариев Т., 14 лет – тяжелое состояние (пневмоторакс, раны конечностей и проникающее ранение) Гумерова А., 15 лет – тяжелое состояние (переломы голени и таза) Ибрагимов К., 14 лет - тяжелое состояние (раны головы и конечностей) Исраилов Р., 10 лет – состояние средней тяжести (рана голени) Акзамова Р. – состояние средней тяжести (рана голени) Киямова Л. – тяжелое состояние (пневмоторакс) Бикмуллин А. – состояние средней тяжести (рана спины) Сагдеев К., 14 лет – состояние средней тяжести (рана головы) Орлова С., 13 лет – состояние средней тяжести (перелом правой лодыжки) Гиматов К., 7 лет – состояние средней тяжести (рана щеки) Шарафутдинова А., 8 лет – состояние средней тяжести (перелом лодыжки) Зуева Д., 13 лет – тяжелое состояние (перелом грудного отдела позвоночника) Хайруллин А., 9 лет – тяжелое состояние (ранение грудной клетки) Хасанов К., 14 лет – тяжелое состояние (перелом бедра) Мустафин М., 62 года – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза) Галиуллина Д., 50 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости) Садыкова А., 19 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и части головы).
Погибли семь детей, их имена не называются. Также сообщается, что двое школьников разбились при попытке выпрыгнуть из окна.
Стоит отметить, что 12 мая в Татарстане станет днем траура.
Напомним, 11 мая в школе в Казани произошла стрельба. Задержанный 19-летний Ильназ Г. закончил школу №175 четыре года назад, а после ушел учиться в колледж. Его отец говорит, что Ильназ не был религиозным, вел себя хорошо.
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Фото с сайта tass.ru
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