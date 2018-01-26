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Происшествия

Мать-одиночка с тремя детьми осталась на улице после пожара в ЗКО

Пожар в комнате бывшего общежития произошел 25 января в городе Аксай, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 11.25 25 января на пульт связи пожарной части поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе, города Аксай, по адресу улица Линейная, 38, горит квартира. -По прибытию было установлено, что по указанному адресу в многоквартирном одноэтажном жилом доме в коридоре квартиры открытым пламенем горят потолочное перекрытие, личные вещи и мебель. Пожар в 13.30 минут был ликвидирован. Общая площадь составила 15 квадратных метра, - поясни
Кристина Кобина
Мать-одиночка с тремя детьми осталась на улице после пожара в ЗКО
Пожар в комнате бывшего общежития произошел 25 января в городе Аксай, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 11.25 25 января на пульт связи пожарной части поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе, города Аксай, по адресу улица Линейная, 38, горит квартира. -По прибытию было установлено, что по указанному адресу в многоквартирном одноэтажном жилом доме в коридоре квартиры открытым пламенем горят потолочное перекрытие, личные вещи и мебель. Пожар в 13.30 минут был ликвидирован. Общая площадь составила 15 квадратных метра, - пояснили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Как рассказала мать-одиночка Светлана РЫБИНСКАЯ, которая снимала эту жилплощадь, по одной из версий в пожаре виноват ее младший сын, который что-то поджог в коридоре. -Я на тот момент была на работе. Но мой старший 12-летний сын, который присматривал за своими братьями  9 и 6 лет рассказал, что когда они вышли в туалет, младший остался в коридоре и что-то успел поджечь в это время. После испугался и убежал к соседям прятаться, - пояснила Светлана. По словам женщины, при пожаре обгорел коридор, двери, мебель, вещи. -Раньше мы снимали эту комнату, потому что на что-то лучшее не хватало. Тут мы платили за аренду 20 тысяч тенге в месяц и отдельно за коммунальные услуги. Я как торговый представитель получаю в месяц 70 тысяч тенге, мне на эти деньги нужно прокормить сыновей, а бывшему мужу мы вовсе не нужны, - рассказала пострадавшая. Светлана рассказала, что сейчас ей помогли волонтеры и сняли на месяц комнату. - А как дальше будем выкручиваться, даже не могу себе приставить. Как матери-одиночке в скором времени получить квартиру не смогу,потому что по очереди передо мной более 500 человек. Я еще должна сделать ремонт в съемной квартире, тем более этот пожар вроде бы как произошел по вине моего ребенка, - говорит Светлана. По словам женщины, у нее никогда не было своего угла. -Моя мама умерла 16 лет назад. В наследство осталась квартира, но я была долевым претендентом. Вот на часть, которая мне досталась, я ничего купить не смогла, вот и мотаюсь по съемным квартирам уже полжизни,- рассказала женщина. Если кто-то желает помочь Светлане РЫБИНСКОЙ, могут обратиться по номерам телефона: +7 (747) 26 73 06, +7(771) 217-84-30, или перевести денежные средства на номер карты Сбербанка 4263 4472 8247 5968 Фото предоставлено Светланой  РЫБИНСКОЙ
Пожар Аксай квартира жилье мать-одиночка

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