Мать-одиночка с тремя детьми осталась на улице после пожара в ЗКО

Пожар в комнате бывшего общежития произошел 25 января в городе Аксай, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 11.25 25 января на пульт связи пожарной части поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе, города Аксай, по адресу улица Линейная, 38, горит квартира. -По прибытию было установлено, что по указанному адресу в многоквартирном одноэтажном жилом доме в коридоре квартиры открытым пламенем горят потолочное перекрытие, личные вещи и мебель. Пожар в 13.30 минут был ликвидирован. Общая площадь составила 15 квадратных метра, - поясни