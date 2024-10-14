Мать утонувшего подростка перекрыла дорогу в Атырау

В сети распространилось видео, на котором видно, как полицейские поднимают женщину с проезжей части и уносят держа её за ноги и руки. Как выяснилось, это мать утонувшего подростка. Она вышла на пикет, а затем перекрыла дорогу. Таким образом, она пытается добиться справедливого следствия по факту смерти её сына.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 11 октября жительница Атырау пыталась ограничить движение транспорта. Она оказала сопротивление законным требованиям сотрудников полиции, направленных на предотвращение правонарушения.

Следует отметить, что женщина является матерью подростка, который погиб в августе, купаясь с друзьями в реке Жайык. Полиция продолжает комплекс следственных действий, потерпевшая сторона получает разъяснения. Ход расследования находится под контролем руководства департамента полиции.