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Происшествия Социум

Mazda врезалась в пассажирский автобус в Уральске. Есть пострадавшие

Водитель за рулём Mazda ехал по улице Казталовская и на пресечении с улицей Жамбыла, не пропустил и врезался в маршрутный автобус №52.
Кристина Кобина
Mazda врезалась в пассажирский автобус в Уральске. Есть пострадавшие

ДТП произошло 16 апреля на пресечении улиц Казталовская и Жамбыла. По данным департамента полиции ЗКО, водитель за рулём Mazda ехал по улице Казталовская и на пресечении с улицей Жамбыла, не пропустил и врезался в маршрутный автобус №52. 

— В результате ДТП водителя Mazda госпитализировали в больницу. Также за медицинской помощью обратились ещё двое пассажиров автобуса, — дополнили в ведомстве.

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В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что в результате аварии госпитализировали троих пострадавших. Мужчина 1981 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также врачи диагностировали ему множественные переломы.

 Женщина 1950 года рождения получила ушиб грудной клетки, а женщина 1964 года рождения получила ушиб поясничного отдела позвоночника. Всех пострадавших госпитализировали в Областную многопрофильную больницу в отделение хирургии.  

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