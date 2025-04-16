Mazda врезалась в пассажирский автобус в Уральске. Есть пострадавшие

Водитель за рулём Mazda ехал по улице Казталовская и на пресечении с улицей Жамбыла, не пропустил и врезался в маршрутный автобус №52.

ДТП произошло 16 апреля на пресечении улиц Казталовская и Жамбыла. По данным департамента полиции ЗКО, водитель за рулём Mazda ехал по улице Казталовская и на пресечении с улицей Жамбыла, не пропустил и врезался в маршрутный автобус №52.

— В результате ДТП водителя Mazda госпитализировали в больницу. Также за медицинской помощью обратились ещё двое пассажиров автобуса, — дополнили в ведомстве.

В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что в результате аварии госпитализировали троих пострадавших. Мужчина 1981 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также врачи диагностировали ему множественные переломы.

Женщина 1950 года рождения получила ушиб грудной клетки, а женщина 1964 года рождения получила ушиб поясничного отдела позвоночника. Всех пострадавших госпитализировали в Областную многопрофильную больницу в отделение хирургии.