Три человека погибли в аварии в ЗКО

Трагедия произошла ранним утром 22 марта на трассе Уральск-Актобе, недалеко от села Алмазное Шынгырлауского района. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель Opel Zafira выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Van Нооl.

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Opel Zafira скончались. Погибшими оказались мужчины 31 и 32 лет. В больницу доставили 63-летнего водителя автобуса. Санавиацией его доставили в Городскую многопрофильную больницу. Однако от полученных травм утром следующего дня мужчина скончался.

– По факту ДТП возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции.

Как стало известно, погибшие водитель и пассажир минивэна - иностранные граждане.