Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Три человека погибли в аварии в ЗКО

На автодороге столкнулись минивэн и автобус.
Арайлым Усербаева
Три человека погибли в аварии в ЗКО

Трагедия произошла ранним утром 22 марта на трассе Уральск-Актобе, недалеко от села Алмазное Шынгырлауского района. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель Opel Zafira выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Van Нооl.

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины Opel Zafira скончались. Погибшими оказались мужчины 31 и 32 лет. В больницу доставили 63-летнего водителя автобуса. Санавиацией его доставили в Городскую многопрофильную больницу. Однако от полученных травм утром следующего дня мужчина скончался. 

Главный баннер

– По факту ДТП возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции. 

Как стало известно, погибшие водитель и пассажир минивэна - иностранные граждане.

ДТП трасса санавиация

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article