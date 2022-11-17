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Социум

McDonald’s временно приостанавливает работу своих ресторанов в Казахстане

Их временно закроют уже завтра, 18 ноября. Изображение c сайта Pixabay На сайте McDonald’s в Казахстане сообщается, что с 18 ноября компания временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. - Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже, - говорится в сообщении. Компания имеет 24 ресторана в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
McDonald’s временно приостанавливает работу своих ресторанов в Казахстане
Их временно закроют уже завтра, 18 ноября.
Рестораны McDonald’s приостановили работу в Казахстане
Рестораны McDonald’s приостановили работу в Казахстане
Изображение c сайта Pixabay На сайте McDonald’s в Казахстане сообщается, что с 18 ноября компания временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.
- Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже, - говорится в сообщении.
Компания имеет 24 ресторана в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
McDonald’s

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