Сегодня, 17 февраля, на улицах города прошла акция «Засветись, пешеход», во время которой пешеходам раздавали светоотражающие ленточки. peshehod2 - При движении в темное время суток и на неосвещенных участках дороги наибольшую опасность представляют пешеходы, - говорит инспектор управления административной полиции ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Стоящий у дороги человек может находиться за пределами зоны видимости водителя, поэтому на проезжей части он может появиться неожиданно. Особую опасность представляют пешеходы преклонного возраста, дети и люди, которые ходят по обочине. Так, за январь этого года на дорогах нашего города и области произошгло 15 ДТП с участием пешеходов, из них 8 произошло по вине пешеходов. Два человека погибли и 13 получили травмы различной тяжести. Хочется отметить, что, несмотря на многочисленность светофоров и пешеходных переходов, наши граждане стараются переходить дорогу в неположенных местах. Как отметили сотрудники полиции, наибольшее количество нарушений происходит в районе центрального рынка, магазина «Школьник» и по проспекту Достык. Врачи городской станции скорой медицинской помощи и представители административной полиции в районе центрального рынка раздавали пешеходам светоотражающие ленты, а также ленты были розданы ученикам 4-5 классов школы № 45. peshehod1 peshehod3