Медведь напал на девятилетнего ребёнка в лесу

В американском штате Аляска девятилетний мальчик получил серьёзные травмы после нападения бурого медведя. Ребёнок находился на охоте вместе с 41-летним родственником. Мужчина сумел остановить хищника, застрелив его, передает МойГород со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошёл вечером 20 сентября 2022 года в районе Палмер-Хей-Флэтс, неподалёку от города Палмер, примерно в 56 километрах от Анкориджа. По информации полиции штата, мужчина и ребёнок находились на охоте, когда неожиданно встретили бурого медведя.

Животное набросилось на мальчика и нанесло ему серьёзные повреждения. Сопровождавший ребёнка мужчина был вооружён и во время нападения застрелил медведя. Сам он также получил травмы, однако они оказались незначительными.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Обоих пострадавших доставили в больницу. На следующий день власти сообщили, что состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, несмотря на серьёзность полученных ранений.

Позже ребёнка перевезли в медицинский центр Harborview в Сиэтле, где ему провели медицинскую процедуру. Представитель больницы сообщил, что мальчик находился в стабильном состоянии.

Как выяснилось в ходе расследования, мужчина и ребёнок столкнулись с самкой бурого медведя, у которой был медвежонок. Представители природоохранных служб обследовали местность, в том числе с воздуха, однако обнаружить детёныша не удалось.

Специалисты также предположили, что люди могли неожиданно приблизиться к медведице. Представитель Департамента охоты и рыболовства Аляски объяснил, что охота предполагает передвижение в относительной тишине, поэтому охотникам бывает сложно одновременно оставаться незаметными для добычи и не застать врасплох других животных.

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