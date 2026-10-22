«Меня били в школе»: мальчик из ЗКО оказался в больнице после травли

В фонд "НеМолчиKZ" обратилась мама школьника из Западно-Казахстанской области. По её словам, сын подвергался травле, избиениям и вымогательству в школе. Ситуация настолько ухудшилась, что мальчика госпитализировали. Ребёнок две недели почти не ел, у него начались панические атаки, проблемы со слухом, затруднённое дыхание и боли в области гортани. Родители дважды вызывали скорую помощь, но мальчик молчал и ничего им не рассказывал.

Позже школьник спросил фельдшера: "Меня били в школе. Может, поэтому у меня болит?" Сейчас мальчик проходит лечение и работает со специалистом.

Семья переехала из Атырау в село Оркен, расположенное примерно в 60 километрах от Уральска, чтобы помогать бабушке после смерти дедушки. В феврале 2026 года мальчик пошёл в старшие классы местной школы. По словам мамы, с апреля его начали задирать. В начале нового учебного года одиннадцатиклассник избил её сына и ещё троих учеников, а также вымогал у них деньги. После инцидента, произошедшего 17 сентября, мальчика госпитализировали почти на неделю.

Он перешёл на онлайн-обучение, поскольку боится возвращаться в школу. После выписки психолог сообщила, что у ребёнка появились суицидальные мысли. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что дело расследуется. Мама мальчика уже обратилась в Министерство просвещения и Генеральную прокуратуру.