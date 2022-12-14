- Мы импортируем из Пакистана картофель, морковь и другие продукты, которые не намного дороже, чем наши. В чем причина? Наши товаропроизводители, да, получают все субсидии, государственную поддержку. Хорошо. Но у них нет овощехранилищ, нет достойной поддержки со стороны государства. Например, до этого было строительство овощехранилища через "Аграрную кредитную корпорацию" под 6%. Там залог имущества, то есть все процедуры очень долгие и рассматриваются очень долго, - рассказал Арман Утегулов.По его словам, в настоящее время казахстанские товаропроизводители могут взять кредит под 4%, но при условии, что они уже себя показали в бизнесе. Как уверил спикер, пул проектов уже имеется, сейчас из них отбирают лучшее и они будут реализованы.
- Почему наша продукция в основном уходит в другие области? Потому что не хватает овощехранилищ, - заявил Утегулов.Замакима отметил, что до 2025 года должны построить овощехранилище на 50 тысяч тонн с холодильным и вентиляционным оборудованием.
- Есть крестьянского хозяйство, где в этом году на 400 гектаров посадили морковь, лук, капусту. У них производительность почти восемь тысяч тонн, другой предприниматель хранит 3200 тонн лука. Мы должны реализовать продукцию в области, - сказал заместитель главы региона.По его словам, они подадут заявку на выделение средств на сумму 30-35 миллиардов тенге, которые необходимы для строительства пяти-шести молочных товарных ферм вокруг Уральска и овощехранилищ, а также для помощи тем, кто занимается орошением. Отметим, что о необходимости овощехранилищ в регионе говорят давно, вот только проблема из года в год так и не решается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.