Местные овощи экспортируем, а сами покупаем привозное - замакима ЗКО

Это один из проблемных вопросов в области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Сегодня, 14 декабря, первый заместитель акима ЗКО Арман Утегулов ответил, почему в область импортируют продукты, а местные уходят на экспорт. - Мы импортируем из Пакистана картофель, морковь и другие продукты, которые не намного дороже, чем наши. В чем причина? Наши товаропроизводители, да, получают все субсидии, государственную поддержку. Хорошо. Но у них нет овощехранилищ, нет достойной поддержки со стороны государства. Например, до этого было строительство овощехранилища через "Аграрну