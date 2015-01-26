В распоряжении информационной службы Авторадио-Казахстан оказалась видеозапись места крушения самолета Ан-2 в Жамбылской области в первые часы после авиакатастрофы. aircrash2 На видео, снятом на мобильный телефон, запечатлены обломки самолета и тела погибших. Напомним, в настоящий момент следствие рассматривает три версии авиакатастрофы — человеческий фактор, неисправность судна и погодные условия. В результате падения Ан-2 погибли шесть человек. Одной пассажирки удалось выжить. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Напомним, 20 января в 15.40 в районе рудника "Шатырколь" произошло крушение Ан-2. По информации КЧС, на борту находились семь человек, в том числе три члена экипажа. В результате крушения самолета погибли три члена экипажа, и три пассажира. На месте крушения обнаружена одна выжившая женщина, которая доставлена в больницу города Шу.