Месторождение Карачаганак отметило свое 45-летие

Во дворце культуры «Атамекен» прошло торжественное мероприятие, посвященное двум знаменательным датам для нефтегазовой отрасли: 125-летию казахстанской нефтяной промышленности и 45-летию открытия месторождения Карачаганак. Перед началом были продемонстрированы видеофильмы о 125-летии казахстанской нефти и о людях, чьими руками строился фундамент сегодняшнего процветания, чьими стараниями был открыт и освоен Карачаганак и на чьих плечах была построена нынешняя слава и успех, об истории месторождения.С приветственным словом к собравшимся сотрудникам, ветеранам отрасли и гостям обратились генерал

Во дворце культуры «Атамекен» прошло торжественное мероприятие, посвященное двум знаменательным датам для нефтегазовой отрасли: 125-летию казахстанской нефтяной промышленности и 45-летию открытия месторождения Карачаганак.

Перед началом были продемонстрированы видеофильмы о 125-летии казахстанской нефти и о людях, чьими руками строился фундамент сегодняшнего процветания, чьими стараниями был открыт и освоен Карачаганак и на чьих плечах была построена нынешняя слава и успех, об истории месторождения.

С приветственным словом к собравшимся сотрудникам, ветеранам отрасли и гостям обратились генеральный директор КПО Марко Марсили и его заместитель Мухтар Манкеев, которые выразили признательность всем работникам данной сферы за самоотверженный труд и вручили благодарственные письма бывшим руководителям Карачаганака А.Тегисбаеву, К.Касенову, М.Тналиеву и К.Нупову, внесшим огромный вклад в освоение месторождения и развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.

Вручая государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам КПО от имени министра вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов отметил, что Карачаганак является значимым проектом, локомотивом экономики и гордостью нашей страны. Также он является одним из крупнейших месторождений не только в Казахстане, но и в мире по запасам углеводородов. Всего за годы освоения было добыто порядка 300 млн тонн нефти и газового конденсата. Это результат труда многих поколений нефтяников и газовиков. Значительный вклад внесли и международные партнеры. В 1997 году было подписано окончательное соглашение о разделе продукции. На сегодняшний день такие компании как «Shell», «Eni», «Шеврон», «ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз» успешно продолжают освоение месторождения и приносят экономическую выгоду для республики. Развитие месторождения также дает эффект для социального инфраструктурного развития ЗКО в поддержке отечественных поставщиков и создании рабочих мест.

Среди награжденных орденом «Еңбек Даңқы» III степени был отмечен начальник сферы участка национальной компании «КазТрансОйл» Г.Кораблев, медалью «За трудовое отличие» – инженер по переносному газоаналитическому оборудованию компании КПО З.Иманкулова и мастер участка по техническому обслуживанию механического оборудования компании КПО А.Шишков. А также медаль «Енбек ардагерi» вручили Г.Габдееву, К.Кузенбаеву, Т.Есетову и А.Нугманову. Медалью за вклад в развитие нефтегазовой отрасли наградили Ш.Султанова, Б.Берикказиева и А.Ни.

Юбилейное мероприятие стало ярким событием, объединившим представителей разных поколений нефтяников. Это особо отметил словами благодарности заместитель акима области Тлепберген Каюпов, который от имени акима ЗКО вручил благодарственные письма ветеранам-первооткрывателям Карачаганака, и кто самоотверженным трудом и профессионализмом вносит вклад в успех предприятия Р.Бахтиярову, А.Камаловой, Л.Лапшиной, В.Макаренко, Ш.Насенову и другим.

Поздравили присутствующих со знаменательной датой и отметили преемственность поколений, значимость нефтегазовой отрасли для нашего государства и пожелали новому поколению покорителей земных недр творческих сил, энергии и вдохновения для достижения новых высот для блага страны депутат Мажилиса Парламента РК Абзал Куспан, руководители материнских компаний-операторов Карачаганакского проекта председатель Аджип Карачаганак Би Ви, управляющий директор и менеджер-резидент Сегер Хойтинк и старший вице-президент, председатель концерна «Shell» в Казахстане Али Амер Аль-Джанаби, заместитель председателя правления НК «КазМунайГаз» Руслан Балыкбаев, первый заместитель председателя правления НК «QazaqGaz» Мейирбек Ихсанов и генеральный директор республиканского ОО «Ветераны нефтегазового комплекса» Анатолы Тегисбаев.

К тому же торжественное мероприятие украсили выступления артистов и музыкальных коллективов: камерного оркестра ЗКО, солисток Ж.Хасановой и А.Ажгалиевой, этно-квартета «SERILER», дуэта Мирас и Куралай, вокальной группы «MEZZO».

Сегодня Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим газодобывающим месторождением в Казахстане и имеет рекордные показатели по добыче, и это все благодаря людям, которые, не щадя времени, сил и здоровья отдавали все на процветание родного предприятия. Благодаря которым месторождение Карачаганак является одним из самых показательных нефтегазовых проектов еще и во всем мире. Динамичное освоение проекта в соответствии с мировой рациональной практикой эксплуатации привело к высоким производственным и экономическим показателям.

Оксана КАТКОВА

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