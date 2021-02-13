В ЗКО 14 февраля ожидается сильный туман, угроза сильного гололеда, сильной метели и усиление ветра до 15-20 м/с. Метель и гололед прогнозируют По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег, днем -6 градусов, ночью -10 градусов. В Атырау днем +5 градусов, ночью снег с дождем, столбик термометра опустится до -4 градусов. В Актобе днем снег с дождем, 2 градуса выше нуля, ночью -4 градуса. В Актау без осадков. Днем +10 градусов, ночью +3 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.