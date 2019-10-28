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Происшествия Социум

Методы водоподведения в новом микрорайоне обсудили в ЗКО

Директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев также рассказал о ремонте на КНС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 октября, в акимате города Уральск директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев рассказал об основных показателях и решениях проблемных вопросов предприятия за 9 месяцев этого года. В ходе беседы с журналистами Каиргали Имашев отметил, что в настоящее время из 30 скважин 28 работают, а 13 из них находятся просто в ужасном состоянии. - 19 скважин не выдают паспортного дебита. Мы пригласили компанию, которая провела видеореви
Кристина Кобина
Методы водоподведения в новом микрорайоне обсудили в ЗКО
Директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев также рассказал о ремонте на КНС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 октября, в акимате города Уральск директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев рассказал об основных показателях и решениях проблемных вопросов предприятия за 9 месяцев этого года. В ходе беседы с журналистами Каиргали Имашев отметил, что в настоящее время из 30 скважин 28 работают, а 13 из них находятся просто в ужасном состоянии. - 19 скважин не выдают паспортного дебита. Мы пригласили компанию, которая провела видеоревизию скважин, картина - удручающая. Получается, только по итогам за год от пережога электроэнергии недополученной воды мы ожидаем порядка 130 миллионов тенге убытков, только по этой позиции. Приглашенная компания очистила одну скважину. У нас была договоренность с ними, если эта работа даст результат, мы оплачиваем проведенную очистку. Если раньше скважина давала 500 кубометров воды в сутки, то сейчас после очистки стала давать 1,5 тысячи кубометров. И вот теперь они постараются почистить до морозов еще 12 скважин. Тогда, думаю, по ПВЗ  подземный водозабор - прим. автора) экономика уйдет в лучшую сторону, - заверил Каиргали Имашев. - Конечно, убытки надо убирать, эффективность повышать. Также это еще связано с маловодностью реки Урал. 30-33 тысячи кубометров воды получаем из реки, а остальные 22-25 тысяч кубометро из ПВЗ. Я не знаю, как будет зимой. ЖТЭ сейчас закачивает воду с летних понтонов. Поднимется ли уровень воды, чтобы он позволил качать по зимней схеме? Как бы нам не пришлось основную нагрузку перебрасывать на ПВЗ. Каиргали Имашев отметил, что они надеются, что все будет хорошо и уровень воды в Урале поднимется. - Мы в аварийном порядке чистим скважины, чтобы увеличить забор оттуда. Самое страшное не в уровне воды в реке, а то, что, как стало известно из прессы, Казгидромет признал воду в Урале опасной по пятому классу. Вода в Оренбурге зацвела, а ведь наши очистные сооружения не все могут чистить параметры. Руководство области приняло решение, что в будущем надо уйти от Урала, не брать оттуда воду, а лишь только из подземных источников. Сейчас разрабатываем концепцию, как использовать максимально уральский водозабор в районе Трекино, использовать Токпайское месторождение, Серябряковское месторождение. В связи со строительством микрорайона Акжайык у нас сразу дефицит воды возрастает в сутки на 14 тысяч кубометров, и откуда-то эту воду надо брать, - заявил Каиргали Имашев. Стоит отметить, что с 29 мая по 22 сентября на участке коллектора от КНС- 19А до КОС произошло 18 аварий, из них 15 - на двух нитках трубопровода, остальные в камере переключения КНС-19А. - Все аварии произошли на канализационном коллекторе, где исполнительный материал стеклопластик. Общий убыток от аварий составил 22 миллиона тенге, не считая потери не реализованной воды - более 10 миллионов тенге, - пояснил Каиргали Имашев. - Всего по городу произошло 490 аварий, 215 на водопроводных сетях предприятия, остальные на сетях частной собственности. Каиргали Имашев отметил, что с 1 мая этого года приказом ДКРЕМ по ЗКО изменен предельный тариф на воду. - Тариф по водоснабжению снизился для населения на 4,3% , по водоотведению на 8,1% в сравнении с предельным тарифом 2016 года. Первый компенсирующий тариф действовал с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года, там отрицательный эффект от тарифа составил 80 миллионов тенге.  Второй компенсирующий тариф был введен на один год и начал действовать 1 августа 2018 года. Тогда  отрицательный эффект составил на 10 миллионов больше, чем в предыдущем году. Третий компенсирующий тариф был введен по результатам прошлого года, в настоящее время он в действии, и тут снижение только по водоснабжению для населения на 0,6%, - рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" . - Между тем вероятность того, что мы снова попадем на компенсирующий тариф, высока. Также директор сообщил, что они восстановили аварийные бригады, которые были ранее убраны. - Сейчас аварийные бригады в выходные дни работают, как положено на дежурствах. А по заработной плате мы до сих пор разбираемся. Потому что там были всевозможные виды плат и т.д. С сегодняшнего дня у нас вступила в работу аудиторская компания, пока решаем вопросы в технической части. Восстанавливаем то что было, потом убрали якобы ради экономии средств. Кредиторская задолженность составляет 209 миллионов тенге, мы должны за воду которую приобретаем ЖТЭ, электороэнергию, материалы, -  пояснил директор ТОО "Батыс су арнасы". Стоит отметить, доход предприятия составил 1,5 миллиарда тенге, однако затраты - 1,7 миллиарда тенге. Убыток - 183 миллиона тенге. С начала года было добыто 12,3 миллиона кубометров воды, подано 11,7 миллионов кубов. Общие потери в сетях составили 29%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
вода водоснабжение ТОО "Батыс су арнасы"

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