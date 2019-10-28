Методы водоподведения в новом микрорайоне обсудили в ЗКО

Директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев также рассказал о ремонте на КНС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 октября, в акимате города Уральск директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев рассказал об основных показателях и решениях проблемных вопросов предприятия за 9 месяцев этого года. В ходе беседы с журналистами Каиргали Имашев отметил, что в настоящее время из 30 скважин 28 работают, а 13 из них находятся просто в ужасном состоянии. - 19 скважин не выдают паспортного дебита. Мы пригласили компанию, которая провела видеореви