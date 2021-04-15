Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Halyk Bank с «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный».

Присвоенный рейтинг финансовой устойчивости (viability rating) Halyk Bank (BBB-) – самый высокий среди частных банков без иностранного участия за всю историю независимого Казахстана и лучший за всю историю деятельности Банка. 14 апреля 2021 года, Алматы – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее – Fitch) повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Halyk Bank с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный». В результате повышения рейтинг банка перешел из спекулятивной в инвестиционную категорию рейтингов (от BBB- и выше). Впервые в истории нашей страны частный коммерче