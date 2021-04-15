*** Народный Банк Казахстана (Halyk Bank) – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 2019 года. Имея активы в размере 10,387.8 млрд тенге на 31 декабря 2020г., банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 611 филиалов и отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.Новости Компаний Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 03.02.2020г. выданная Национальным Банком РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Halyk Bank с «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный».
Присвоенный рейтинг финансовой устойчивости (viability rating) Halyk Bank (BBB-) – самый высокий среди частных банков без иностранного участия за всю историю независимого Казахстана и лучший за всю историю деятельности Банка. 14 апреля 2021 года, Алматы – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее – Fitch) повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Halyk Bank с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный». В результате повышения рейтинг банка перешел из спекулятивной в инвестиционную категорию рейтингов (от BBB- и выше). Впервые в истории нашей страны частный коммерче