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Бизнес-новости

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Halyk Bank с «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный».

Присвоенный рейтинг финансовой устойчивости (viability rating) Halyk Bank (BBB-) – самый высокий среди частных банков без иностранного участия за всю историю независимого Казахстана и лучший за всю историю деятельности Банка. 14 апреля 2021 года, Алматы – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее – Fitch) повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Halyk Bank с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный». В результате повышения рейтинг банка перешел из спекулятивной в инвестиционную категорию рейтингов (от BBB- и выше). Впервые в истории нашей страны частный коммерче
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Halyk Bank с «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный».
Присвоенный рейтинг финансовой устойчивости (viability rating) Halyk Bank (BBB-) – самый высокий среди частных банков без иностранного участия за всю историю независимого Казахстана и лучший за всю историю деятельности Банка.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Halyk Bank с «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный».
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Halyk Bank с «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный».
14 апреля 2021 года, Алматы – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее – Fitch) повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Halyk Bank с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз «Стабильный». В результате повышения рейтинг банка перешел из спекулятивной в инвестиционную категорию рейтингов (от BBB- и выше). Впервые в истории нашей страны частный коммерческий банк в РК получил от Fitch рейтинг инвестиционной категории (investment grade), ранее такого уровня рейтинг присваивали только квазигосударственным банкам либо банкам с иностранным участием. «Хотела бы отметить, что уровень присвоенного банку рейтинга всего на 1 ступень ниже, чем суверенный рейтинг на уровне BBB. Повышение рейтинга Halyk Bank – крупнейшего системообразующего банка Казахстана до категории «инвестиционного» – это исторически важный шаг и существенный позитивный сигнал не только в рамках отдельно взятого финансового института, но и в целом в рамках всей страны, всего рынка СНГ, - отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова. - Он говорит о том, что рынки готовы к восстановлению и росту. Рейтинги категории «BBB» демонстрируют бизнесу и инвесторам хорошее кредитное качество эмитента, указывают на то, что ожидания риска дефолта в настоящее время низкие, а платежеспособность по финансовым обязательствам адекватна, соответственно, значительно вырастает инвестиционная привлекательность и доверие инвесторов. Важно отметить, что Halyk Bank стал одним из двух частных банков без иностранного участия в СНГ с самым высоким рейтингом финансовой устойчивости». Данное рейтинговое действие Fitch отражает сильные позиции Halyk Bank по финансовым результатам 2020 года и дальнейшие эффективные мероприятия банка по улучшению качества активов на фоне продолжающегося давления на операционную среду в связи с глобальной пандемией COVID-19. Так, несмотря на экономический спад, доля проблемных активов Стадии 3 за 2020 год была значительно снижена с 16% до 12,3%. По мнению Fitch, это свидетельствует об успешном прохождении банком через негативную фазу кредитного цикла. На сегодняшний момент рейтинги Halyk Bank отражают его доминирующую рыночную долю, надежную структуру его активов, высокую прибыльность и значительные запасы капитала и ликвидности. Немаловажно, что Fitch оценивает Halyk на две ступени выше оценки операционной среды «BB», так как высокие финансовые показатели Halyk до расходов по кредитным убыткам и запасы по капиталу/ликвидности предоставляют банку способность в значительной степени митигировать риски операционной среды. Эксперты Fitch отмечают продолжительную позитивную историю стабильно высоких финансовых результатов, демонстрируемых год от года банком, а также мобильность и способность Halyk эффективно работать, получая доходы даже во время негативной фазы экономического цикла. Также сильными сторонами рейтинга Halyk эксперты Fitch назвали фондирование и ликвидность: на конец 2020 года доля депозитов в базе фондирования Банка составляла 84%. Fitch считает стабильность депозитов Halyk более высокой, чем у большинства местных банков-аналогов, поскольку Halyk имеет самую высокую долю рынка по депозитам клиентов в стране.
*** Народный Банк Казахстана (Halyk Bank) – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 2019 года. Имея активы в размере 10,387.8 млрд тенге на 31 декабря 2020г., банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 611 филиалов и отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.
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