Редакция "МГ" предлагает читателям оставить свои теплые и самые искренние пожелания и поздравления на нашем портале. Фото из архива "МГ" Коллектив "МГ" поздравляет своих читателей с Новым Годом! Пусть все плохое останется в уходящем году, а новый год принесет Вам только счастье, благополучие и хорошее настроение. В свою очередь предлагаем Вам наши читатели поздравить своих родных и близких,  а может и совсем незнакомых Вам людей с праздником. Свои пожелания и поздравления вы можете оставить ниже в комментариях. Здесь вы можете написать о том, чего вы ждете от наступающего 2018 года, рассказать о том, как планируете отпраздновать грядущий праздник и что хорошего случилось у Вас в уходящем 2017 году. С Новым Годом!