Microsoft проведет чемпионат по «Косынке»

Изображение: блог ОС Windows Компания Microsoft проведет всемирный чемпионат по карточным пасьянсам, приуроченный к 25-й годовщине «Косынки». На следующей неделе пройдет внутренний чемпионат среди сотрудников компании. Участники будут соревноваться по нескольким видам пасьянса — таким, как «Три вершины», «Паук» и, конечно, легендарная «Косынка». Начиная с 5 июня поучаствовать в чемпионате сможет любой желающий. Для этого необходимо будет загрузить игровое приложение из Windows Store на свой компьютер или смартфон. Напомним, что компания Microsoft по просьбе пользователей решила вернуть пасьянс

Изображение: блог ОС Windows

Компания Microsoft проведет всемирный чемпионат по карточным пасьянсам, приуроченный к 25-й годовщине «Косынки».

На следующей неделе пройдет внутренний чемпионат среди сотрудников компании. Участники будут соревноваться по нескольким видам пасьянса — таким, как «Три вершины», «Паук» и, конечно, легендарная «Косынка».

Начиная с 5 июня поучаствовать в чемпионате сможет любой желающий. Для этого необходимо будет загрузить игровое приложение из Windows Store на свой компьютер или смартфон.

Напомним, что компания Microsoft по просьбе пользователей решила вернуть пасьянс «Косынка» в число предустанавливаемых программ для новой версии операционной системы Windows 10. В предыдущей версии Windows 8 «Косынку» нужно отдельно скачивать из магазина. Разработчики обещают, что вместе с игрой в Windows 10 также вернется и кнопка «Пуск».