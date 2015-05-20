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Спорт

Microsoft проведет чемпионат по «Косынке»

Изображение: блог ОС Windows Компания Microsoft проведет всемирный чемпионат по карточным пасьянсам, приуроченный к 25-й годовщине «Косынки». На следующей неделе пройдет внутренний чемпионат среди сотрудников компании. Участники будут соревноваться по нескольким видам пасьянса — таким, как «Три вершины», «Паук» и, конечно, легендарная «Косынка». Начиная с 5 июня поучаствовать в чемпионате сможет любой желающий. Для этого необходимо будет загрузить игровое приложение из Windows Store на свой компьютер или смартфон. Напомним, что компания Microsoft по просьбе пользователей решила вернуть пасьянс
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Microsoft проведет чемпионат по «Косынке»
Изображение: блог ОС Windows
 

Компания Microsoft проведет всемирный чемпионат по карточным пасьянсам, приуроченный к 25-й годовщине «Косынки».

На следующей неделе пройдет внутренний чемпионат среди сотрудников компании. Участники будут соревноваться по нескольким видам пасьянса — таким, как «Три вершины», «Паук» и, конечно, легендарная «Косынка».

Начиная с  5 июня поучаствовать в чемпионате сможет любой желающий. Для этого необходимо будет загрузить игровое приложение из Windows Store на свой компьютер или смартфон.

Напомним, что компания Microsoft по просьбе пользователей решила вернуть пасьянс «Косынка» в число предустанавливаемых программ для новой версии операционной системы Windows 10. В предыдущей версии Windows 8 «Косынку» нужно отдельно скачивать из магазина. Разработчики обещают, что вместе с игрой в Windows 10 также вернется и кнопка «Пуск».

 

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