Microsoft запустил сервис по определению возраста по фото

В сети набирает популярность сервис, определяющий возраст по фото сообщает ТопНьюс. В интернете набирает обороты массовое помешательство, связанное с запуском нового сервиса Microsoft. Шуточный ресурс, расположенный по адресу How-Old.net, был создан для демонстрации возможностей облачной платформы Azure и очень быстро стал инструментом для развлечения, пишет «РГ». Приложение в течение нескольких секунд анализирует снимок и выдаёт свою оценку пола и возраста человека. Если на снимке зафиксированы несколько человек, то сервис распознаёт все лица на фото. Так, пользователи интернета опубликовали