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Спорт Шоу-бизнес

Microsoft запустил сервис по определению возраста по фото

В сети набирает популярность сервис, определяющий возраст по фото сообщает ТопНьюс. В интернете набирает обороты массовое помешательство, связанное с запуском нового сервиса Microsoft. Шуточный ресурс, расположенный по адресу How-Old.net, был создан для демонстрации возможностей облачной платформы Azure и очень быстро стал инструментом для развлечения, пишет «РГ». Приложение в течение нескольких секунд анализирует снимок и выдаёт свою оценку пола и возраста человека. Если на снимке зафиксированы несколько человек, то сервис распознаёт все лица на фото. Так, пользователи интернета опубликовали
gorod
Microsoft запустил сервис по определению возраста по фото
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e366f975_1
В сети набирает популярность сервис, определяющий возраст по фото сообщает ТопНьюс. В интернете набирает обороты массовое помешательство, связанное с запуском нового сервиса Microsoft. Шуточный ресурс, расположенный по адресу How-Old.net, был создан для демонстрации возможностей облачной платформы Azure и очень быстро стал инструментом для развлечения, пишет «РГ». Приложение в течение нескольких секунд анализирует снимок и выдаёт свою оценку пола и возраста человека. Если на снимке зафиксированы несколько человек, то сервис распознаёт все лица на фото. Так, пользователи интернета опубликовали в своих блогах тысячи примеров того, насколько хорошо работает этот сервис. Поначалу люди загружали собственные фотографии и во многих случаях возраст угадывается очень точно. Кроме того люди загружают на сайт и снимки знаменитостей, политиков, персонажей картин и мультфильмов, передает РСН. Кроме того, пользователи ресурса отмечают, что у него есть неплохое чувство юмора, хотя инструмент не всегда работает корректно — например, меняет результаты в зависимости от выражения лица или освещения и нередко ошибается с определением пола.
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