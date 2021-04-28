МИД: Граждане Казахстана, у которых истёк срок регистрации в России, до 15 июня должны покинуть эту страну

Министерство иностранных дел РК предупредило казахстанцев, находящихся нелегально в России, о необходимости покинуть страну. – Согласно требованию МВД РФ, граждане Казахстана, находящиеся в России незаконно, до 15 июня должны покинуть страну либо принять меры по легализации своего дальнейшего пребывания в РФ. Под нарушениями подразумевается истечение сроков временной регистрации, разрешения на временное пребывание и вида на жительство в России, – говорится в сообщении. В то же время, при наличии законных оснований (работа, учёба) казахстанцы имеют право обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из России. В таком случае меры привлечения к ответственности к гражданам применяться не будут. При отказе от продления пребывания в России в законном порядке и нежелании покинуть страну, нарушителям грозит принудительное выдворение с последующим закрытием им въезда в РФ, отметили в МИД. 16 апреля заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой выступил с заявлением о том, что все мигранты, незаконно находящиеся на территории России, должны покинуть страну до 15 июня. По его словам, мораторий на выдворение и депортацию заканчивается, и для многих это последний шанс избежать наказания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.