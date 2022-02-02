Фото с сайта Pixabay.com Соль принято называть «белой смертью», но это неправда. Поваренная соль используется при приготовлении пищи и в её состав входит лишь хлор и натрий. Именно они отвечают за обменные процессы в организме, работу нервов и мышц, а также поддерживают баланс жидкости и уровень артериального давления. Именно по этой причине не стоит переходить на диету, исключающую соль. ВОЗ рекомендует употреблять 5 граммов соли каждый день. Действительно ли мёд и сахарозаменители полезнее сахара? Ведь большинство ПП-десертов готовятся с добавлением именно этих продуктов. Хотя на самом деле реальной пользы от них нет. Напротив, излишнее потребление сахарозаменителей и подсластителей может нарушить процесс метаболизма и работу сосудистой системы. Жиры играют очень важную роль в работе нашего организма. Они способны защитить клетки от механических повреждений, отвечают за теплоизоляцию и усиливают работу иммунной системы. В молочных продуктах содержатся кальций и витамины. Они усваиваются в организме, если попадают туда вместе с липидами. Не нужно ставить табу в потреблении молочных жиров. Ведь они могут снизить риск болезней сердца и сосудов. Мнение о том, что в сутки необходимо выпивать 2-2,5 литров воды является мифом и никак не влияет на скорость похудения, ускорения метаболизма и омоложения организма. По информации ВОЗ, большинство продуктов уже имеют в своем составе воду, например она содержится в овощах, фруктах, к тому же в течение дня мы выпиваем чаи, кофе, супы, смузи… Насильно заставлять себя пить жидкость может негативно сказаться на работе почек. Воду пить нужно столько сколько требует ваш организм и никаких нормативов тут нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.