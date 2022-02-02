- В ходе проверки выяснилось, что информация оказалось ложной. Экспертиза показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. 33-летний мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что был пьян, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, первого февраля в 12:18 в 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из домов микрорайона Авангард он убил человека.В отношении нарушители составили административный протокол по статье 438 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб" и наложен штраф в размере 91 890 тенге. Стоит отметить, что в 2021 году за ложное сообщение в полицию к ответственности привлечены около 60 человек, а с начала 2022 года уже три.