В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -3..-5. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

Отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. А на западные, северо-западные и восточные регионы будут оказывать свое влияние атмосферные фронтальные разделы - прогнозируются осадки, гололёд и усиление ветра. Местами по республике ожидается туман.