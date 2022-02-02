- Нестабильная обстановка в стране может повлиять на психологическое состояние граждан. В такие моменты нередки случаи повышение уровня стресса и тревожности, - пояснили авторы опроса свою задумку.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Компания HeadHunter провела опрос среди работодателей Казахстана о том, как бизнес чувствовал себя в январе.23% опрошенных работодателей считают, что события отразились на трудоспособности сотрудников. 46% отметили, что отразились, но в незначительной степени. 31% работодателей не заметили никаких изменений в работе. 73% опрошенных придерживаются мнения, что им удалось поддержать позитивный настрой в коллективе в такой сложной обстановке. 27% из них прибегали к помощи корпоративного психолога. Также на позитив в коллективе повлияло то, что 56% работодателей не вычитало из заработной платы сотрудников дни простоя, 32% компенсировали её частично.