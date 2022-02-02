- Проблема в том, что после выпуска из детского дома, собравшиеся переехали в общежитие "Шанырак". Однако условия проживания там бесчеловечные: водятся тараканы, есть крысы и мыши, здание прогнило, нет воды. Жить в таких условиях в нынешнее время человек не должен, тем более среди них есть и многодетные, которые ютятся в маленьких комнатах, - пояснил суть проблемы Аслан Утепов.

- За 12 лет я продвинулась по очереди всего лишь на 225 позиций. Была 356-ая, сейчас 131-ая. Квартиры выдают не по очереди и мы сами это выявили. Мы ведь все друг друга знаем, - рассказывает Турусова. - Сейчас вышел закон, что если нам выдадут жильё, то мы имеем право жить в нём до конца своей жизни, но оно будет считаться арендным, то есть без права выкупа и приватизации. Это всю жизнь платить государству, а где наши права?

- Государство за нас не несёт ответственности. Хотя нас должны были ставить в очередь на получение жилья ещё в детдомах. А мы это делали сами, уже после выпуска, - отметила женщина. - Живу в общежитии, но там с 2003 года не было капитального ремонта. Нам нужны квартиры с правом выкупа, детям-сиротам положено жильё, но не таким способом, чтобы мы и наши дети всю жизнь платили за него.

- Если у меня проблемы со здоровьем, и я не могу родить, как быть мне? Дают семейным, многодетным. А как жить таким, как я? Мне уже 37 лет. Акимы меняются, законы меняются, а мы всё ждем свою очередь, - возмущается женщина.

- В России я бы уже жила в коттедже, а у нас никакого социального пакета нет для таких как мы, - отмечает выпускница детдома.

- Мы не раз просили власти выделить средства, чтобы в год для очередников строили не один дом, а хотя бы пару. Сейчас начало года, никто из властей не приезжает. Поговорили и забыли. Мы хотим определённого решения. Сколько мы будем ходить оббивать пороги и писать письма? Полное бездействие. Разработайте проект и дайте квартиры с правом выкупа, - выступила Алёна Турусова.

- Согласно закону "О жилищных отношениях", в очереди на жильё состоят 13 категорий. Из них 2 580 человек по области по категории дети-сироты или лица, оставшиеся без попечения родителей. По областному центру, как сироты в очереди состоят 1 911 человек. В прошлом году по этой категории получили квартиры 20 человек. Жилье получают только по очереди. В 2019 году были внесены изменения, согласно которым большую часть новых квартир получают многодетные семьи, а остальные распределяют равномерно по категориям, - рассказал заместитель замакима.

- Такого проекта нигде не существует. Мы предлагаем заключить меморандум между местным исполнительным органом и директором областного филиала "Отбасы банка" о реализации проекта именно для этой категории. Это значит, что мы выделим сумму из местного бюджета, хотя этот вопрос не решён, но устно согласован с руководством области. Проект должен быть предложен на сессии областного маслихата. Любой человек, который стоит в очереди по категории дети-сироты может найти в Уральске частный дом или квартиру (вторичное жилье) стоимостью до 10 миллионов тенге. Банк выдает кредит, но при этом процентную ставку банка будет выплачивать государство. Потом там будет уменьшен ежемесячный платеж, если по всем расчётам (с процентами и комиссиями банка - прим. автора) условно вы должны платить 90 тысяч тенге в месяц, то вы будете платить примерно 50 тысяч тенге. При этом жильё остается вашим - после выкупа. По нынешней программе детдомовцы, получающие квартиры (от государства) не могут приватизировать или передарить квартиры, - объяснил Бакытжан Нарымбетов. - Мы с вами встречались, и вы нам говорили, дайте нам квартиру и жильё, мы готовы платить, но при условии, что оно останется нашим. Вот мы предлагаем вам такой механизм. Понятно, что у многих из вас есть потребительские кредиты, есть аресты счетов в банках. Люди идут работать на неофициальную работу. Только поэтому они не хотят участвовать в этой программе. Но у вас есть возможность решить эту проблему. Если хотите участвовать в ней, то мы будем акцентировать её именно для жильцов "Шанырака". Закрывайте долги. Мы даём шанс. Мы рассматривали жилищный сертификат, но ваша категория не входит в эту программу, - пояснил Бакытжан Нарымбетов.

