Одобрить вакцину от COVID-19 для детей младше 5 лет просят Pfizer и BioNTech
Компания инициировала заявку в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Об этом сообщается в компании Pfizer.
- По запросу FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) мы инициировали подачу заявки на расширение разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA) наших и BioNTech Group вакцин COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до четырёх лет, - говорится в сообщении.
На сайте компании отмечается, что заявка предназначена для применения первых двух доз по 3 мкг, запланированной первичной серии из трёх доз в этой возрастной группе. Данные о третьей дозе, введённой через восемь недель после завершения второй дозы, ожидаются в ближайшие месяцы.
- В конечном счёте, мы считаем, что детям в возрасте от шести месяцев до четырёх лет потребуется три дозы вакцины для достижения высокого уровня защиты от существующих и потенциальных будущих вариантов. Если будут разрешены две дозы, у родителей будет возможность начать серию вакцинации против COVID-19 для своих детей, ожидая потенциального разрешения на третью дозу, - сказал председатель и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
Ранее сообщалось, что в США из-за нового варианта КВИ детей стали чаще госпитализировать в больницу. При этом в стране уже идёт вакцинация детей в возрасте от пяти лет.
