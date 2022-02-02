Необоснованное повышение цен на воду пресекли в Атырауской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Атырауской области выявлен факт завышения монополистом тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для жителей и юридических лиц.
- По данному факту проводится досудебное расследование по статье 221 части 1 УК РК (монополистическая деятельность). При этом, в целях возмещения ущерба потребителям, до конца 2022 года на указанные комуслуги введён сниженный компенсирующий тариф для жителей Атырауской области, - говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Накануне сообщалось, что в Атырауской области снижен тариф на газ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.