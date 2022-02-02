– В помощь казахстанским аграриям компания Ростсельмаш предлагает усовершенствованную и экономичную по затратам топлива сельскохозяйственную технику, имеющую прекрасное соотношение отличного качества и доступной цены. К слову, RSM 2375 - это мощный полноприводный сельскохозяйственный трактор, сконструированный специально для больших объемов работ в сложных природных условиях, маневренный и экономичный по топливным затратам, как и другая техника Ростсельмаш, – рассказал руководитель предприятия «Орал Агро» Рамин Кабуев.

- Наша компания приобрела трактор RSM 2375. Он легко и оперативно справляется с поставленными производственными задачами. У трактора мощный двигатель. Благодаря RSM 2375 повысилась производительность труда. А также отсутствуют трудности в его техническом обслуживании, - сказал управляющий агрофирмы «Бирлик» Алибек Габжанов.

Комбайны и тракторы известного производителя сельхозтехники Ростсельмаш успешно прошли испытания в России, а также в Иране, Канаде и ряде европейских стран. Срок эксплуатации сельхозмашин превышает 20–30 лет. В частности, трактор RSM 2375 – простой в эксплуатации, отличный по качеству и имеющий доступную стоимость.По словам специалиста, RSM 2375 – это прирождённый трактор тягового класса, отлично справляющийся с задачами перемещения тяжёлых широкозахватных агрегатов и уверенного маневрирования по полям. Шумо- и пылезащищённая кабина трактора очень просторная, с круговым обзором, климатической системой, креслом на пневматической подвеске, регулируемой рулевой колонкой. Управление является простым, интуитивно понятным. Все показатели приборов, пиктограммы рычагов и клавиш просто считываются. Обслуживание является максимально простым, все узлы и агрегаты находятся в прямом доступе. Трактор отлично стыкуется и работает с почвообрабатывающими агрегатами, которые предназначены как для глубокой, так и для поверхностной почвообработки по любым актуальным в наше время агротехнологиям. Трактор способен потянуть девяти– и одиннадцатикорпусный плуг, 21–метровую пружинную и 11–метровую дисковую борону, 12–метровый комплекс сеялок, 14–метровый культиватор и так далее. Трактор также приспособлен для других сезонных задач: проведения посевных работ, текущего ухода за культурными растениями в течение сезона и вывоза урожая к местам его временного и постоянного складирования. Расчётная суточная производительность – до 200 гектаров.Дизельный двигатель трактора с рабочим объемом 10,8 л – мощный, но экономичный, адаптирован к работе в сегодняшних климатических реалиях. Имеет турбонаддув, интеркулер и электронный впрыск дизтоплива. Он свободно запускается в морозную погоду, развивает мощность в 375 лошадиных сил, способен работать в круглосуточном режиме и долгий срок без надобности в капитальном ремонте. При этом двигатель экологичен, имеет серьёзный моторесурс, минимально возможную шумность на больших оборотах, элементарный контроль над параметрами хода. В зависимости от ширины захвата рабочего сельхозагрегата потребляет горючего при посеве 5,5–8 л на гектар, при дисковании – порядка 6–7 л, на бороновании – от 1,5 л на каждый гектар. – Трактор RSM 2375 отличается экономичностью, простотой в обслуживании и ремонте. Его стоимость вполне доступна нашим фермерам. Он специально создан для средних и крупных растениеводческих хозяйств, которые нуждаются в быстрой обработке больших полевых площадей. Трактор можно приобрести по специальным программам агрокредитования через Казагрофинанс, Банк Развития Казахстана и Агрокредитную корпорацию Казахстана, – добавил официальный дилер Ростсельмаш. – Также мы помогаем нашим клиентам по консультированию со специалистами завода–изготовителя в случае ремонта и осуществляем прямую доставку необходимых запчастей. - Наша компания в 2019 году приобрела два трактора RSM 2375 для производства сельскохозяйственных работ. Агромашины прекрасно выполняют работы по подготовке почвы и посеву кормовых культур, выступая в роли тягового оборудования, - поделился Генеральный Директор ТОО «Перспектива КАН Нурлан Карин». - Мы остановили выбор именно на тракторах марки RSM 2375 из-за отличного качества, положительной эксплуатационной истории данной модели и приемлемой цены по сравнению с другими производителями. За период работы нареканий по качеству не возникало, и мы можем рекомендовать RSM 2375 как надежного помощника в производстве сельскохозяйственных работ .