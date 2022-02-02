- В связи с этим акимом города Досаевым принято решение по приостановлению всех видов работ на данных объектах (19 участков), в том числе на территории в микрорайоне Самал-3, а также Достык,125 до выяснения всех обстоятельств, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы напомнили, что с октября 2019 года действует запрет на точечную застройку участков в городе. Тем не менее выявлены случаи нарушения действующего законодательства и поручения президента.Строительство ЖК в парковой зоне микрорайона Самал-3 прекратилось осенью 2021 года после вмешательства местных властей. Однако несколько дней назад работы вновь начались, сообщили жители.